A Bellano nasce “Prima Corrente”, il festival dedicato alle opere prime del cinema italiano

Da ottobre 2026 a marzo 2027 sei film d’esordio, uno al mese, con i registi in sala e il voto del pubblico

Il progetto è promosso da Fondazione Ente dello Spettacolo con Comune e Cinema di Bellano

BELLANO – Sei opere prime, sei registi da incontrare e un pubblico chiamato non soltanto a guardare, ma anche a scegliere. Nasce a Bellano “Prima Corrente2, il nuovo festival cinematografico dedicato ai lungometraggi d’esordio del cinema italiano, promosso dalla Fondazione Ente dello Spettacolo in collaborazione con il Comune di Bellano e il Cinema di Bellano, con il patrocinio di Regione Lombardia e Provincia di Lecco.

La rassegna si svilupperà da ottobre 2026 a marzo 2027, con un appuntamento al mese al Cinema di Bellano, in via Roma 3. La direzione artistica è affidata a Gian Luca Pisacane, giornalista e critico cinematografico della Rivista del Cinematografo. Ogni proiezione sarà accompagnata dalla presenza del regista, chiamato a dialogare con il pubblico e a incontrare anche gli studenti degli istituti del territorio.

A sottolineare il senso del progetto è mons. Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo. «Il pubblico di Bellano e del territorio ha uno sguardo allenato e curioso, abituato a frequentare il cinema con attenzione: con Prima Corrente avrà l’occasione di vedere già oggi il cinema italiano del futuro, incontrando in sala i registi che lo stanno realizzando e dialogando direttamente con loro».

L’obiettivo è anche quello di accompagnare le opere prime oltre il circuito specialistico. «Fondazione Ente dello Spettacolo, con la Rivista del Cinematografo, mette la propria esperienza al servizio di questi esordi, affinché non restino confinati al circuito dei festival ma arrivino là dove un film trova davvero il suo compimento: davanti a spettatori capaci di riconoscerne il valore e di accompagnarne il cammino».

Sulla stessa linea il sindaco di Bellano Antonio Rusconi. «Con Prima Corrente confermiamo la scelta di mettere la cultura al centro anche attraverso il cinema, grazie alla preziosa collaborazione con la Fondazione Ente dello Spettacolo», afferma. «Il Cinema di Bellano diventa così sempre più un luogo di cultura e di comunità, dove incontrarsi, confrontarsi e scoprire nuove voci del cinema italiano».

Sei film da ottobre a marzo

Ad aprire il festival sarà “Life Is (Not) a Game” di Antonio Valerio Spera, in programma mercoledì 7 ottobre 2026.

Seguiranno:

11 novembre – Cattiva strada di Davide Angiuli

– Cattiva strada di 16 dicembre – The Madmen Coach di Carlo Liberatore

– The Madmen Coach di 13 gennaio 2027 – La calle pura di Alfredo Chiarappa

– La calle pura di 3 febbraio – I figli della scimmia di Tommaso Landucci

– I figli della scimmia di 10 marzo – Tienimi presente di Alberto Palmiero

Tutte le proiezioni inizieranno alle 20.45.

Il pubblico assegnerà il Premio “Prima Corrente”

Al termine della rassegna sarà assegnato il Premio Prima Corrente, scelto direttamente dagli spettatori attraverso le votazioni raccolte durante i sei appuntamenti. Il riconoscimento non sarà soltanto simbolico. L’obiettivo è infatti sostenere concretamente il percorso professionale del regista vincitore, contribuendo alla realizzazione del suo progetto successivo.

Il premio comprenderà una partecipazione alle spese, ma anche servizi e opportunità messe a disposizione dal territorio, tra cui soggiorno a Bellano durante le riprese, accesso alle location, vitto e supporto logistico.

Bellano come possibile set cinematografico

In questo modo il festival prova a costruire un rapporto che vada oltre la semplice proiezione. I registi invitati avranno infatti modo di conoscere Bellano e le sue risorse culturali e paesaggistiche, con l’idea che il territorio possa diventare anche fonte di ispirazione per nuovi progetti.

Dal centro storico al lungolago, dal Sentiero del Viandante all’Orrido di Bellano, fino al percorso BAC – Bellano Arte Cultura, che comprende il Museo Giancarlo Vitali, San Nicolao Arte Contemporanea, le chiese di Santa Marta e dei Santi Nazaro e Celso, oltre al MUU – Museo del Latte e della Storia della Muggiasca a Vendrogno.

Un patrimonio che potrà offrire ai registi suggestioni, ambientazioni e spunti narrativi per lavori futuri.

Biglietti e abbonamenti

Il biglietto per il singolo appuntamento costerà 6 euro, mentre l’abbonamento all’intera rassegna sarà disponibile a 24 euro. Abbonamenti e biglietti saranno acquistabili a partire dal 26 settembre 2026 sul sito del Cinema di Bellano.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0341 1570370 oppure scrivere a infopoint@comune.bellano.lc.it.

Con “Prima Corrente”, Bellano prova quindi a ritagliarsi un nuovo spazio nel panorama culturale del territorio: non solo ospitando opere prime, ma costruendo attorno a esse un confronto tra autori, pubblico, studenti e luoghi, con l’ambizione di accompagnare concretamente le nuove voci del cinema italiano.