LIERNA – E’ in programma mercoledì 14 agosto alle 21.15 al campo sportivo la tombolata di Ferragosto organizzata dalla Pro Loco Lierna e dalla parrocchia S. Ambrogio. L’appuntamento è in ricordo di Claudia Canali, Luigi Sina e Liliane Bazziconi, Giacomo e Ermelinda Greppi, Cesare e Tullia Ronzani, Alessandro Bono e benefattori. In caso di maltempo la serata sarà rinviata al 15 agosto e in caso di ulteriore maltempo il 16 agosto.