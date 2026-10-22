A Mandello Lab #Xmas Edition, il laboratorio natalizio “green”

Al via la prima edizione del laboratorio creativo che trasfroma materiali di recupero in scenografie natalizie

Un’opportunità per i giovani mandellesi di decorare il proprio lago in vista del periodo natalizio

MANDELLO DEL LARIO- Stimolare la creatività e il senso di appartenenza dando valore al proprio territorio, così il progetto presentato dall’Amministrazione Comunale di Mandello del Lario vuole parlare ai giovani del proprio paese.

Con l’aiuto di un educatore qualificato i ragazzi che parteciperanno al programma avranno l’opportunità di trasformare materiali di recupero in vere e proprie installazioni natalizie che decoreranno il lungolago con l’arrivo del Natale.

“Questa nuova speciale iniziativa rappresenta un’opportunità preziosa per dimostrare concretamente il porprio impegno verso la comunità e il desiderio di donare valore al nostro paese, riscoprendo, al contempo, l’importanza del riciclo e della collaborazione. Invitiamo i ragazzi a cogliere questa imperdibile occasione per rendersi protagonisti del Natale mandellese” annuncia l’Assessore ai Servizi Sociali e alle Politiche Giovanili Silvia De Battista.

L’obiettivo del laboratorio, che si terrà a partire da giovedì 29 ottobre, è quello di dare spazio al riuso creativo, alla precisione e alla manualità attraverso l’uso di materiali di scarto che serviranno alla creazione delle scenografie del sentiero magico di Natale dedicato ai bambini. Sarà l’opportunità per apprendere nuove tecniche mettendosi al contempo a disposizione del proprio paese, mantendendo vive le tradizioni locali.

L’evento è aperto a tutti i giovani tra i 15 e i 23 anni, purché residenti nel comune di Mandello del Lario e previa iscrizione entro il 28 ottobre al link: https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=KTQvrw2hyEiRhiqNRAFyK7rDhwi4RZBKgsdYsfjlJPxUMzVYWkJYWkw5SFlPNktZTlJFSEZYTUg3VC4u&route=shorturl.

Il laboratorio si terrà tutti i giovedì nel periodo compreso tra il 29 ottobre e il 10 dicembre, dalle ore 16:45 alle ore 19:00 presso il Punto Giovani (Struttura 1 Servizi Sociali e Culturali, Via Manzoni 44/3).