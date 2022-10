Per partecipare c’è tempo fino al 30 novembre

I testi selezionati saranno presentati e commentati nella biblioteca comunale ‘Ercole Carcano’ oppure in libreria

MANDELLO – Per offrire la possibilità agli scrittori locali di farsi conoscere, l’Assessorato alla Cultura di Mandello sta organizzando un’iniziativa che mira a presentare e commentare le opere da loro scritte.

Sono moltissimi i giovani ad aver espresso questo desiderio, e pertanto si è deciso di istituire una commissione per valutare i volumi proposti e selezionarli tutti o in parte, a seconda della risposta ottenuta, per poi organizzare degli incontri presso la Biblioteca Comunale ‘Ercole Carcano’ o in libreria a Mandello.

Per chi fosse interessato ad aderire all’iniziativa, mettersi in contatto scrivendo all’email a biblioteca@mandellolario.it entro il 30 Novembre 2022 per ricevere tutte le informazioni necessarie. Qui l’invito ufficiale del Comune.