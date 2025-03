A Mandello s’inaugura la mostra “FALSO SPECCHIO/un’idea di noi stesse”

Sabato l’inaugurazione in via Volta,1, alle 17.30, ingresso gratuito

L’esposizione esplora la ricerca dell’identità e la complessità dell’essere donna oggi e sarà visitabile fino al 30 marzo

MANDELLO DEL LARIO – Square Art Center Lake Como prende parte alla rassegna “NON SOLO 8 Marzo” con una mostra dal titolo “FALSO SPECCHIO/un’idea di noi stesse”. L’esposizione, che si avvale dei lavori dei fotografi Mario Bollati ed Enrico Bernasconi e dei dipinti di Carmen Lafranconi, esplora la ricerca dell’identità e la complessità dell’essere donna oggi, un tema centrale per l’iniziativa che sottolinea l’importanza di esprimersi liberamente senza pregiudizi culturali o sociali.

L’inaugurazione della mostra si terrà domani, sabato 22 marzo, alle 17.30, e sarà accompagnata dalla critica e storica dell’arte Angiolina Petecchia, che contribuirà con la sua passione e competenza a un’introduzione che aiuterà a comprendere meglio le sfaccettature e i significati delle opere esposte.

Il filo conduttore dell’esposizione è un’esplorazione profonda dell’identità, raccontata attraverso il simbolo dello specchio. Non solo come semplice superficie riflettente, ma come una metafora che invita all’introspezione, all’indagine delle proprie emozioni e visioni interiori. Il concetto di “FALSO SPECCHIO” richiama la dicotomia tra l’immagine che ci restituisce lo specchio e la realtà della nostra persona, spingendo a riflettere su come la percezione di sé possa essere distorta o influenzata da fattori esterni.

L’arte, in questa prospettiva, diventa un potente veicolo di confronto, capace di liberare le donne dalle imposizioni sociali e culturali, permettendo loro di riscoprire una dimensione autentica e personale. La bellezza, infatti, risiede nel riconoscere e valorizzare le molteplici sfaccettature di sé, tanto nelle solitudini quanto nelle relazioni sociali. Lo specchio, in questa visione, perde la sua “falsità” e diventa uno strumento prezioso di auto-conoscenza, capace di rivelare aspetti nascosti della propria identità.

La mostra, a ingresso gratuito, si terrà a Mandello del Lario, in via Volta 1, e sarà visitabile fino al 30 marzo, con orari dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.