A Mandello una conferenza sul Lariosauro, ‘mostro’ del Lago di Como

A fare da relatore il Prof. Giancarlo Colombo, massimo esperto del rettile

L’incontro al centro diurno ‘Giorgio e Irene Falck’ domani, 29 novembre, funzionale ad accrescere la conoscenza sul Lariosauro

MANDELLO -Il Lariosauro è una leggenda per gli abitanti del Lago di Como, anche se a differenza di suo ‘cugino’ scozzese Loch Ness, della cui esistenza non sono mai state rinvenute prove certe, si tratta di un rettile estinto vissuto circa 240 milioni di anni fa, quando al posto del lago e delle montagne c’era un immenso mare tropicale e i dinosauri ancora non avevano toccato la terra. Proprio per la rilevanza che questa creatura ha avuto e continua ad avere nella storia geologica del territorio, sarà organizzata una conferenza domani, martedì 29 novembre, a Mandello per approfondirne i particolari più minuziosi.

Dal titolo ‘Il Lariosaurus del mare delle Grigne’ e organizzata su iniziativa dell’Amministrazione comunale e del Gruppo Alpini, l’evento culturale comincerà alle ore 15.00 presso il centro diurno ‘Giorgio e Irene Falck’, annesso alla Biblioteca comunale, e avrà come relatore niente meno che il Prof. Giancarlo Colombo, già autore di due libri incentrati sul lariosauro, i cui fossili sono stati ritrovati nel calcare di Varenna e Perledo. Le conoscenze possedute sul rettile lo rendono uno dei massimi esperti in materia. L’incontro avverrà tramite l’ausilio di proiezioni e sarà a ingresso libero.