A Varenna arriva il concerto dello Spiritual Trio di Fabrizio Bosso

Dalle radici della black music al soul contemporaneo: un dialogo sonoro tra tromba, organo e batteria

L’esibizione si terrà domenica 26 luglio alle ore 21:15 in piazza San Giorgio

VARENNA – Si intitola “Welcome Back” il nuovo progetto dello Spiritual Trio di Fabrizio Bosso, con Alberto Marsico all’organo e Alessandro Minetto alla batteria. In questa nuova proposta musicale il trio continua la sua rilettura della musica legata alla tradizione variante Gospel e Spiritual, con un repertorio più eterogeneo e un sound coinvolgente che lo contraddistingue da oltre un decennio.

Nato nel 2011, Lo Spiritual Trio si trova ormai a proprio agio nel padroneggiare il linguaggio della musica nera, rileggendo e rievocando il sound e le cadenze spiritual anche in composizioni non appartenenti alla tradizione popolare afroamericana. Infatti, oltre ad alcune composizioni originali di Fabrizio Bosso e Alberto Marsico e una selezione di brani tradizionali.

Il concerto andrà in scena domenica 26 luglio alle ore 21:15 in piazza San Giorgio a Varenna. Il repertorio contiene anche pezzi come You are so Beautiful di Billy Preston, reso famoso da Joe Cocker, e Theme from Taxi Driver di Bernard Hermann, tratto dal film cult di Martin Scorsese.

In Welcome Back emerge il perfetto equilibrio raggiunto dal trio, frutto del collaudato interplay tra i musicisti, affinato nei numerosi concerti che nel corso degli anni hanno contribuito in maniera determinante alla sua evoluzione. Il contatto diretto col pubblico rappresenta l’elemento che eleva e completa la dimensione “spiritual” del gruppo, creando una profonda empatia fin dal primo ascolto.

Lo Spiritual Trio è, infatti, una delle formazioni più longeve di Fabrizio Bosso, con all’attivo quattro album in studio. Dopo l’esordio di “Spiritual” del 2011, “Purple” del 2013 e “Someday” del 2019, il 20 giugno 2025 è stato pubblicato il nuovo album “Welcome Back” su cd, vinile e piattaforme digitali dalla Warner Music Italy.

In questa formazione, la voce, componente fondamentale dello spiritual, è evocata dalla tromba di Bosso, che si muove con freschezza e agilità all’interno di un repertorio tanto tradizionale quanto moderno, che dalle radici della black music arriva al soul.

La tromba non è solo la voce del trio. Ma è anche lo strumento in cerca di un dialogo e attorno al quale ruotano metrica e melodia. L’organo di Alberto Marsico dipinge atmosfere spiritual, affiancando e sostenendo il dialogo sonoro fino a diventare, a tratti, protagonista assoluto. Alessandro Minetto mantiene il pulse dei brani, contribuendo in maniera determinante alle sonorità del trio e sottolineando con delicatezza le partiture più significative. Il risultato finale è un progetto dall’anima nera che si snoda su linguaggi contemporanei, facendo leva sulle inconfondibili sonorità del trio.

Quello proposto dallo Spiritual Trio è un itinerario che attraversa le diverse sfumature della cultura afroamericana, alternando brani più ritmati e capaci di far vibrare non solo lo spirito, con altri più intensi, che si addentrano nelle pieghe più profonde dell’anima. Il risultato è una narrazione sonora che fa battere il piede, ma anche il cuore.