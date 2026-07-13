A Varenna arriva “LIKE”, lo spettacolo che riflette sul potere dei social

Sabato 18 luglio alle 21 in Piazza San Giorgio lo spettacolo di Teatro in Mostra con drammaturgia di Magdalena Barile e regia di Filippo Renda

Una riflessione sul controllo sociale, sull’identità e sul confine tra vita reale e vita digitale

VARENNA – Un futuro distopico in cui il valore delle persone è misurato dai “like” ricevuti sui social. È questo il punto di partenza di “LIKE”, lo spettacolo prodotto da Teatro in Mostra che andrà in scena sabato 18 luglio, alle 21, in Piazza San Giorgio a Varenna. In caso di maltempo la rappresentazione si terrà nella Sala Polifunzionale.

Con drammaturgia di Magdalena Barile e regia di Filippo Renda, lo spettacolo racconta la storia di Laika, una donna che vive in una società organizzata secondo gerarchie stabilite da Dharma, un potente social network che assegna a ciascuno un punteggio visibile a tutti. Da quel numero dipende ogni aspetto della vita: il lavoro a cui si può aspirare, la casa in cui vivere, le amicizie, gli amori e persino le opportunità quotidiane.

Attraverso una vicenda ambientata in un futuro solo apparentemente lontano, “LIKE” propone una riflessione sul rapporto tra tecnologia e relazioni umane, affrontando temi come il controllo sociale, la ricerca del consenso, l’identità e la progressiva sostituzione dei rapporti personali con quelli mediati dai social media. Un racconto che invita a interrogarsi sul confine tra vita reale e vita digitale e sul valore della “vicinanza sociale” in un mondo sempre più connesso.

In scena Laura Negretti, Alessandro Quattro e Silvia Ripamonti. Lo spettacolo porta la firma di Magdalena Barile per la drammaturgia e di Filippo Renda per la regia, con scenografie e progetto luci di Armando Vairo, direzione tecnica di Donato Rella e produzione Teatro in Mostra. La durata prevista è di un’ora e 20 minuti.