A Varenna torna la magia del concerto tributo a Zucchero

Spettacoli coinvolgenti con un repertorio che abbraccia i classici intramontabili e i successi più recenti

L’iniziativa si svolgerà sabato 2 agosto alle 21:15

VARENNA – Nella splendida cornice di Piazza San Giorgio torna l’appuntamento con l’energia travolgente della grande musica d’autore: protagonista la O.I.&B. – Zucchero Celebration Band, omaggio al celebre cantautore emiliano.

Nata nel 2003 da una profonda passione per la musica di Zucchero, la formazione padovana è diventata negli anni una vera e propria “Zucchero Celebration Band”, capace di interpretare con carisma e fedeltà le più belle canzoni del grande cantautore.

Guidata da Christian Garbinato, la band è nota per la straordinaria somiglianza estetica e vocale con Zucchero, oltre che per uno show dall’impatto scenico, musicale e visivo davvero coinvolgente.

Il repertorio spazia dalle intense ballate come “Diamante”, “Così Celeste” e “Dune Mosse” alle ritmate “Diavolo in me”, “Baila”, “Per colpa di chi” e “Vedo nero”, includendo anche gli ultimi successi, il tutto arricchito da arrangiamenti originali pensati per esaltare la performance live.

Nelle precedenti edizioni, il tributo ha conquistato il cuore dei varennesi e dei numerosi turisti, tanto da spingere l’Amministrazione Comunale a inserirlo nel calendario ufficiale del Varenna Festival 2025 della sesta edizione. Una proposta musicale ormai consolidata nell’estate del Lario, accolta ogni anno con entusiasmo e da un vasto pubblico.

Lo spettacolo offre una scenografia curata, un’energia travolgente sul palco e una performance coinvolgente, con sonorità blues, soul e mediterranee che richiamano la cifra stilistica di Zucchero, in un mix perfetto di professionalità e divertimento.

Un’occasione imperdibile per rivivere la magia del repertorio di Zucchero in una versione fedele e vibrante, grazie a uno show ormai consolidato e molto apprezzato. Ideale per residenti e visitatori del lago, questo tributo unisce qualità musicale, atmosfera estiva e spettacolarità scenica, regalando un’esperienza indimenticabile.

O.I.&B. – Oro Incenso & Birra, è attiva da oltre vent’anni ed è nota per i suoi spettacoli professionali e di grande impatto, spesso arricchiti dalla presenza di ospiti prestigiosi, come Lisa Hunt, storica partner musicale di Zucchero, oltre a contributi di archi e cori gospel.

L’appuntamento musicale di sabato 2 agosto alle 21:15 promette emozioni, ritmo e un sentito omaggio al grande Zucchero: la O.I.&B.