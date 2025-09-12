A Varenna va in scena lo spettacolo “Plasticamare”

Teatro, attualità e denuncia ambientale

Appuntamento a sabato 13 settembre alle 21

VARENNA – In Piazza San Giorgio a Varenna andrà in scena “Plasticamare”, uno spettacolo teatrale che intreccia letteratura, denuncia sociale e riflessione ambientale. L’appuntamento è per sabato 13 settembre alle ore 21.

Prodotto da Teatro in Mostra, lo spettacolo è liberamente ispirato al celebre romanzo “Il vecchio e il mare” di Ernest Hemingway, riletto in chiave contemporanea e tragicamente attuale per affrontare uno dei grandi drammi del nostro tempo: l’inquinamento da plastica nei mari.

Lo spettacolo porta la firma di Marco Filatori per il testo e di Omar Nedjari alla regia, con in scena Diego Paul Galtieri e Laura Negretti. Le scenografie sono curate da Armando Vairo, i costumi da Ilaria Strozzi, mentre Sofia Ferron affianca la regia come assistente. La direzione tecnica è affidata a Donato Rella.

L’appuntamento, promosso con il sostegno del Comune di Varenna, si terrà all’aperto, nella suggestiva cornice di Piazza San Giorgio. Un’occasione per coniugare arte, cultura e sensibilizzazione ambientale, invitando il pubblico a riflettere sul rapporto tra uomo e natura.

Per info: https://varennaturismo.com/plasticamare-teatro-in-mostra-2