A Villa Monastero aperta la mostra ”Giardini di Ceramica”

Fino al 2 giugno

La Casa Museo è ancora più suggestiva

VARENNA – Dal 30 aprile al 2 giugno la Provincia di Lecco propone a Villa Monastero di Varenna la mostra dedicata a sette set di servizi con tema floreale in relazione alle collezioni botaniche del giardino, esposti nelle vetrine al primo piano della Casa museo.

Si tratta di manifatture francesi (Limoges, Luneville, Sarreguemines), inglesi (Stand di Davenport) e italiane (Vecchio Lodi e Ginori), appartenenti ai secoli XIX-XX, specialiste nella realizzazione di apparati da tavola decorati con fiori.

L’iniziativa, programmata in occasione della manifestazione milanese Orticola e FuoriOrticola, viene proposta anche per Ville aperte in Brianza e rende ancor più suggestiva la Casa Museo, ricreando l’atmosfera che si viveva in questa storica dimora lariana quando era abitata dagli ultimi proprietari, tra Ottocento e primo Novecento.

Essa completa l’esposizione di servizi da the e caffè presenti nel salotto della villa, la sontuosa sala rossa arredata con mobili neo-rococò posta al pianoterra.

Per ulteriori informazioni su Villa Monastero:

Telefono: 0341 295450

E-mail: villa.monastero@provincia.lecco.it

Sito internet: www.villamonastero.eu

Facebook: @villamonastero.lc

Instagram: @villamonastero_official