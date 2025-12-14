A Villa Monastero inaugurata la mostra “Il decalogo della montagna. Colori e valori in alta quota”

L’esposizione è a cura dell’artista lecchese Jacopo Peccati

Nell’ambito del progetto “ConoSCIamo: storie di sci e montagna, un viaggio nei musei del Sistema Museale della provincia di Lecco”

VARENNA – Martedì 9 dicembre a Villa Monastero di Varenna la Provincia di Lecco ha inaugurato la mostra “Il decalogo della montagna. Colori e valori in alta quota”, a cura dell’artista lecchese Jacopo Peccati, alla presenza del Conservatore Anna Ranzi.

L’esposizione, visitabile fino al 6 febbraio 2026, comprende una serie di opere dedicate al mondo delle Olimpiadi e della montagna, accompagnate da un’installazione conclusiva che arricchisce il percorso.

La mostra rappresenta una delle tappe più suggestive del progetto ConoSCIamo: storie di sci e montagna. Un viaggio nei musei del Sistema Museale della provincia di Lecco, finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del bando Olimpiadi della Cultura. Un progetto ampio, che ha ottenuto il primo posto in graduatoria e che accompagnerà il territorio verso i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026.

ConoSCIamo è un viaggio culturale che coinvolge 34 musei e siti culturali del Sistema Museale della provincia di Lecco, proponendo un ricco palinsesto di eventi, attività e incontri dedicati ai temi dello sci, dello sport e della montagna.

Al centro del progetto è prevista una videoinstallazione itinerante, che scenderà dalle vette della Valsassina verso il lago, attraverserà la Brianza e risalirà fino ai Piani Resinelli, ricostruendo 125 anni di storia dello sci lecchese attraverso immagini, suoni e testimonianze. Un modo nuovo, immersivo e immediato per avvicinare soprattutto le giovani generazioni alla storia del territorio, creando un ponte tra passato e presente.

L’inaugurazione della prima tappa della videoinstallazione immersiva si è tenuta venerdì 12 dicembre al Museo La Fornace di Barzio.