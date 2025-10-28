A Villa Monastero la mostra dedicata a Gian Luigi Uboldi

In esposizione opere pittoriche e incisioni che raccontano il legame profondo dell’artista con il territorio lariano
Dal 30 ottobre al 30 novembre a Varenna
VARENNA – La Provincia di Lecco rende omaggio all’artista Gian Luigi Uboldi (1915-2005), a vent’anni dalla scomparsa, con la mostra “Gian Luigi Uboldi – Lo sguardo sulla natura e sul paesaggio”. L’inaugurazione si terrà giovedì 30 ottobre alle ore 16.00 presso Villa Monastero di Varenna.
Incisore e pittore, Uboldi nacque a Como e si formò all’Accademia di Belle Arti di Brera sotto la guida del maestro Aldo Carpi. Il Lago di Como, con le sue atmosfere e i paesi lariani, rappresentò per l’artista fonte costante di ispirazione: legami familiari profondi lo legavano in particolare a Corenno Plinio, dove scelse di vivere gli ultimi anni.
Dal 30 ottobre al 30 novembre, nello spazio espositivo di Villa Monastero, saranno visibili opere pittoriche e incisioni selezionate dal conservatore Anna Ranzi in collaborazione con Marina Uboldi, figlia dell’artista. La selezione permette di ripercorrere lo sguardo appassionato di Uboldi sulla natura e i paesaggi lariano-comaschi.