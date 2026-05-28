Abbadia Lariana riordina l’archivio storico in vista del centenario del 2028

Da quattro anni il Comune lavora al recupero dell’archivio, che conserva anche documenti della metà del Settecento

Il 5 giugno una visita guidata permetterà di scoprire alcuni dei materiali storici custoditi nell’archivio comunale

ABBADIA LARIANA – Un lavoro di recupero, riordino e valorizzazione della memoria storica del paese in vista del centenario del Comune previsto nel 2028. Da circa quattro anni il Comune di Abbadia Lariana sta portando avanti un importante intervento sull’archivio storico comunale custodito nei locali sottostanti gli spogliatoi del campo di pallacanestro di via della Quadra.

L’attività è curata dai professionisti della cooperativa CAeB ed è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di recuperare, mettere in sicurezza e valorizzare il vasto patrimonio documentale conservato negli archivi cittadini.

“Vorrei sottolineare l’impegno e la cura che gli archivisti di CAeB stanno mettendo nel loro intervento – spiega il sindaco Roberto Azzoni –. L’archivio si presentava in condizioni precarie e necessita tuttora di grande lavoro per scartare ciò che non serve e mettere in sicurezza i documenti più antichi e preziosi”.

L’archivio custodisce documenti di particolare valore storico e sociale, alcuni risalenti addirittura alla metà del Settecento. Tra i materiali catalogati figurano anche quelli relativi alla nascita del Comune di Abbadia Lariana nel 1928, istituito dalla fusione dei Comuni di Linzanico e Abbadia Sopr’Adda, compreso l’atto costitutivo.

“L’idea, dal nostro punto di vista, è di rivalutare tutto il materiale presente per arrivare al 2028 raccontando il passato di Abbadia” aggiunge Azzoni. “In questo anno e mezzo che ci separa dal centenario coinvolgeremo le scuole, le associazioni e i vari settori del paese, oltre ad ‘aprire’ in modi diversi l’archivio alla popolazione”.

Il primo appuntamento aperto alla cittadinanza è in programma venerdì 5 giugno con una visita guidata all’archivio a cura dei professionisti di CAeB. Nella Sala civica Don Gnocchi verranno esposti alcuni documenti di particolare interesse in due turni, alle 18 e alle 21, con prenotazione obbligatoria online. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Anagrafe del Comune.