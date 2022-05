Basket. Arturo Fracassa torna a Lierna… con la chitarra al collo!

Appuntamento sabato 7 maggio alle 21 alla biblioteca comunale

“Ringrazio l’amministrazione per l’opportunità” dichiara il cantante

LIERNA – Sabato 7 maggio, a partire dalle 21, Arturo Fracassa si esibirà presso la biblioteca comunale “A. Goretti” di Lierna, portando la sua musica e le sue poesie nella piccola cittadina lariana che, per quattro stagioni, l’ha visto protagonista in canotta e scarpe da basket.

Fracassa ha vestito la maglia della Polisportiva Lierna a partire dalla stagione 2009/10 – per tre campionati consecutivi tra serie D e C Silver – e dopo un rientro “a casa” alla Gimar Lecco, per un ulteriore campionato di C Silver nel 2013/14.

Una volta appese le scarpette al chiodo, l’ex playmaker lecchese ha preso in mano la chitarra, pubblicando due album – “Baciami Arturo” e “La vita dentro i margini” – e quattro singoli, tra cui quello dedicato alla città di Lecco (“Sono nato qui”) e l’ultimo progetto realizzato in collaborazione con l’Enaip Lombardia, dedicato alla scuola: “Un futuro da costruire”.

Oltre alla musica, lo scorso anno Fracassa ha pubblicato un libro di poesie intitolato “Lettere d’amore stonate”, con Robin Edizioni.

“Voglio ringraziare l’amministrazione comunale per avermi invitato. Porterò la chitarra, canterò le mie canzoni e leggerò le poesie tratte dal libro. Sono contento di tornare a Lierna non da giocatore, ma in un’altra veste. Spero di incontrare un po’ di persone che venivano al palazzetto a tifare per me quando giocavo, sperando che tifino per me anche sabato sera” dichiara Fracassa.

L’esibizione è organizzata dal Comune di Lierna e dall’associazione culturale Castiglioni. La stessa amministrazione offrirà ai presenti un aperitivo conviviale, a partire dalle 19.