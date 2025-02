Bellano, al Cine teatro arriva Gabriella Germani con ‘Ma chi mi credo di essere”

Appuntamento il 21 febbraio

Ecco come prenotarsi

BELLANO – Il prossimo venerdì 21 Febbraio alle ore 21 sarà la volta di Gabriella Germani One Woman Show Teatrale ad esibirsi in uno straordinario e nuovo spettacolo al Cine teatro di Bellano, inserito nella rassegna teatrale Risate al femminile”.

Lo spettacolo, dal titolo “Ma chi mi credo di essere”, è una nuova produzione scritta da Claudio Fois e Gabriella Germani cin la regia di Stefano Sarcinelli. E’ possibile acquistare i biglietti (posti numerati) collegandosi al sito: CinemaBellano/Events.

“Ma chi mi credo di essere?” è un one woman show di e con Gabriella Germani in cui, tra domande esistenziali che Gabriella si pone sin dall’infanzia, perché fino a 9 anni la scambiavano tutti per un maschio, si arriva a comprendere la sua capacità di calarsi, abilmente, nei panni degli altri. Senza l’ ausilio di trucco pesante e parrucco: bastano un tic, un gesto esasperato per diventare Giorgia Meloni, Daniela Santanché , Lilli Gruber, Barbara Palombelli, Francesca Fagnani, Monica Bellucci, Mara Venier e tante altre star della politica, della televisione e del cinema; in un gioco di musiche, immagini e battute esilaranti.