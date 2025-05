Bellano, al cinema si celebra l’autismo con la pellicola “La vita da grandi”

Presente in sala l’attore protagonista, Yuri Tuci, che al termine dialogherà col pubblico

Il film fa parte della rassegna bellanese “Film di qualità”

BELLANO – L’amministrazione comunale insieme al Cinema di Bellano e in collaborazione con l’associazione Illumina di Blu della Valsassina propone uno speciale appuntamento cinematografico per mercoledì 28 maggio, alle ore 21: “La vita da grandi” di Greta Scarano. Una commedia che tratta il tema dell’autismo proponendo vari spunti di riflessione e grandi emozioni.

Durante la proiezione in sala sarà presente anche l’attore protagonista della pellicola, Yuri Tuci. Questi, al termine del film, dialogherà con la giornalista Chiara Ratti e incontrerà il pubblico per approfondire il tema della serata.

Il primo cittadino di Bellano, Antonio Rusconi, sottolinea l’importanza della rappresentazione artistica in programma: “Come Amministrazione comunale abbiamo collaborato con piacere all’organizzazione di questo spettacolo. Si tratta di una proiezione speciale per vari motivi. Non solo per il tema che affronta e perché offre l’opportunità di riflettere su un argomento sempre attuale anche nel nostro paese, ma anche perché del cast fa parte la “nostra” Maria Amelia Monti e sarà un piacere vederla sullo schermo del Cinema di Bellano”.

“Inoltre – continua il sindaco – questo appuntamento permette di portare avanti il nostro impegno per il sociale, che già da qualche anno si concretizza nel progetto: Bellano Friendly. Un’iniziativa che, fra le altre cose, garantisce alle persone disabili e ai loro accompagnatori l’ingresso gratuito a tutti gli eventi proposti a Bellano, nonché alla Pesa Vegia, all’Orrido e ai siti Bac”.

La presidente di Illumina di Blu, Morena Fazzini, ringrazia il comune e gli amici del cinema per averli coinvolti in questa bella iniziativa e ribadisce: “È importante che i comuni siano “blu” tutto l’anno e non solo il 2 aprile, perché le famiglie hanno bisogno di amministrazioni che aprono le porte sempre”.