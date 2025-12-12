Bellano. Borlenghi e Vitali presentano il volume fotografico “Avanti la Stella. La Pesa Vegia di Bellano”

Oltre 300 fotografie d’autore raccontano l’anima della Pesa Vegia in attesa della 420esima edizione
Appuntamento a sabato 13 dicembre alle 21
BELLANO – Carlo Borlenghi e Andrea Vitali presenteranno a sorpresa, sabato 13 dicembre alle ore 21 al Palasole di via T. Grossi, il volume fotografico “Avanti la Stella. La Pesa Vegia di Bellano”, edito da Cinquesensi, un omaggio visivo alla tradizione più sentita del paese.
Il libro raccoglie una preziosa selezione di scatti realizzati durante la “Festa delle feste”, con oltre 300 fotografie d’autore che, tra momenti salienti, ritratti, dettagli ed emozioni, raccontano l’anima della Pesa Vegia. L’evento anticipa la 420esima edizione della Pesa Vegia, che si celebrerà come di consueto il 5 gennaio, e rappresenta un’occasione per ritrovarsi e preservare la memoria di una ricorrenza unica nel suo genere.
Il volume sarà disponibile presso l’Infopoint di Bellano, in via Vittorio Veneto 23. A seguire, una grande Tombolata di Natale per una serata all’insegna della comunità, della tradizione e della festa.
Info: infopoint@comune.bellano.lc.it ǀ +39 0341 1570370
Ingresso libero.