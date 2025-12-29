Bellano celebra oltre quattro secoli di storia: il 5 gennaio torna la Pesa Vegia

Non solo una rievocazione storica, ma un progetto strutturato di valorizzazione culturale e promozione territoriale

“È il vero capodanno di Bellano, la notte di tutte le notti, la festa delle feste. Vi aspettiamo tutti a Bellano il 5 gennaio”

BELLANO – La Pesa Vegia 2026 – 420° anno, appuntamento immancabile delle festività natalizie, si terrà come di consueto il 5 gennaio e rappresenta un traguardo di eccezionale valore storico, simbolico e identitario per il Comune di Bellano e per l’intero territorio del Lago di Como. Nata nel 1606, la Pesa Vegia è una delle manifestazioni popolari più antiche della Lombardia e costituisce un patrimonio culturale immateriale che, da oltre quattro secoli, intreccia storia, fede, tradizione e partecipazione civile.

L’edizione 2026 assume un significato particolarmente rilevante, configurandosi non solo come una rievocazione storica, ma come un vero e proprio progetto strutturato di valorizzazione culturale e promozione territoriale, capace di generare importanti ricadute economiche, sociali e turistiche. La Pesa Vegia è una manifestazione che, pur rinnovandosi ogni anno, mantiene intatte la sua leggenda e la sua magia. Da oltre quattro secoli, anche nei periodi più difficili segnati da guerre, privazioni e pandemia, i bellanesi celebrano questo evento mettendo in scena il corteo dei Re Magi, la corsa delle Pese per le vie del paese e il tradizionale falò sul molo.

Nel corso del Novecento la manifestazione si è arricchita di nuovi elementi che ne hanno ampliato il racconto e il coinvolgimento collettivo: nascono così la figura del Governatore, la lettura dell’editto dal balcone del Municipio, il presepe vivente, il castello di Re Erode e molte altre ambientazioni. Elementi che, inseriti nella tradizionale Festa dei Re Magi, danno vita a quella manifestazione popolare in cui il sacro si fonde con il profano in un legame indissolubile. La continuità della Pesa Vegia dal 1606 a oggi rappresenta un esempio unico di memoria collettiva tramandata nei secoli.

In occasione del 420° anniversario, il valore culturale della manifestazione sarà ulteriormente ampliato attraverso un ricco programma di eventi diffusi. Tra questi, la mostra fotografica “Avanti la Stella – Momenti di Pesa” del fotografo Carlo Borlenghi, visitabile fino al 20 marzo 2026, e la produzione del libro fotografico “Avanti la Stella. La Pesa Vegia di Bellano”, a cura di Carlo Borlenghi e Andrea, edito da Cinquesensi. Il volume raccoglie oltre 300 fotografie d’autore che raccontano, attraverso immagini, dettagli ed emozioni, l’anima della “Festa delle feste”.

La Pesa Vegia è preceduta dagli eventi “Aspettando la Pesa Vegia”, con l’animazione per le vie del paese il 4 gennaio, a partire dalle ore 15 in Piazza T. Grossi e nel centro storico.

Sabato 10 gennaio 2026 si terrà infine “Pesa Vegia – Il Gran Finale”, con la ripartenza del Governatore Fuentes verso la città di Como.

La manifestazione si inserisce nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il programma multidisciplinare, plurale e diffuso che animerà l’Italia per promuovere i valori olimpici attraverso la cultura, il patrimonio e lo sport, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026.

“Torna come ogni anno la nostra amata festa, uno dei simboli dell’essere bellanese – ha detto il sindaco di Bellano Antonio Rusconi -. È il vero capodanno di Bellano, la notte di tutte le notti, la festa delle feste. Il 5 gennaio c’è nell’aria un qualcosa di unico, ancestrale e senza tempo. Difficile spiegare il perché di questo stato d’animo dei Bellanesi DOC. La festa è tanto radicata e la sua forza è altrettanto sorprendente al punto che neppure la recente pandemia è riuscita a fermare. Oggi la Pesa Vegia è anche una straordinaria opportunità per fare conoscere Bellano, un giorno di promozione in cui si riversano a Bellano migliaia di turisti e di “vicini di casa”. Un appuntamento che permette di mostrare le altre bellezze del paese, come l’Orrido e i nuovi musei, un’occasione per l’economia di bar e ristoranti, un momento nell’anno che sa regalare tanta bellezza. Doverosi sono i ringraziamenti a tutte le centinaia di persone che stanno lavorando da mesi dietro le quinte e che si stanno apprestando a mettere in scena, ognuno con il suo ruolo, i personaggi della Pesa Vegia. Grazie agli assessori, alla pro loco Bellano e al comitato pesa vegia che stanno organizzando al meglio ogni singolo dettaglio. Vi aspettiamo tutti a Bellano il 5 gennaio”.

Di seguito il programma completo degli eventi previsti il 5 gennaio 2026

Per le vie del paese, Mostra en plein air “Avanti la Stella – Momenti di Pesa Vegia”

Ore 10 – Apertura Orrido Magic Christmas Lights, San Nicolao Arte Contemporanea e Museo Giancarlo Vitali

Ore 14 – Apertura biglietteria e ritiro prevendite – Cortile Istituto Comprensivo Mons. Vitali Via XX Settembre, 4

Ore 15:30 – Partenza Motonave da Como con fermata negli scali di Cernobbio (16), Tremezzo (17:30) , Bellagio (17:40) e Menaggio (17:55)

Ore 15 e 16:30 – Spettacolo teatrale – Oratorio di Bellano

Dalle ore 16 – Apertura ambientazioni

Presepe Vivente – Giardini di Puncia, Viale T. Grossi

Corte di Re Erode – Cortile Scuola Infanzia T. Grossi

Consiglio Comunale e Corte del Podestà – Municipio

Casa Teresa di Pom – Via Plinio

Oasi dei Re Magi – Orrido

Osteria dei Mercanti – Stazione RFI

Giri in Lucia dal Molo Storico

Ore 17 – Inizio Servizio Navetta da e per Dervio, Perledo Stazione e Vendrogno

Ore 21 – Traino delle Pese per le vie del paese

Ore 21.45 – sul molo rappresentazione teatrale “Aspettando la barca” di Andrea Vitali

Ore 22 – Arrivo della gondola dei Messi Spagnoli e incendio pirotecnico del molo

Ore 22:20 – Lettura della Benevola Ordinanza dal balcone del Municipio

Ore 22:45 – Inizio Corteo dei Re Magi

Ore 24 – Accensione del Falò – Molo

Dalle 17 fino al termine della manifestazione sono previste navette gratuite da e per Vendrogno, Dervio e Perledo. Inoltre è confermata la crociera via lago grazie alla collaborazione con Navigazione Laghi, con la novità di quest’anno che prevede la partenza da Como. Orario previsto per la partenza 15.30. In questo caso occorre la prevendita dei biglietti che comprendono crociera e ingressi alle location della Pesa Vegia al seguente indirizzo: https://shop.midaticket.it/bellanoeventi2/Event/2386/Date/20260105/Shift

Il servizio sarà svolto secondo il seguente programma

Andata

Ore 15:30: motonave pronta per l’imbarco a Como

Ore 15:45: partenza da Como per Cernobbio

Ore 16:00: imbarco e partenza da Cernobbio per Tremezzo

Ore 17:30: imbarco e partenza da Tremezzo per Bellagio

Ore 17:40: imbarco e partenza da Bellagio per Menaggio

Ore 17:55: imbarco e partenza da Menaggio per Bellano

Ore 18:15: arrivo a Bellano, sbarco e sosta

Rientro

Ore 23:30: imbarco e partenza da Bellano per Menaggio

Per info e biglietti

www.pesavegiabellano.eu

Infopoint@comune.bellano.lc.it ǀ +39 0341 157037