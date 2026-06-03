Bellano, torna “Arte, Storia e Fede”: a giugno aperture e percorsi nei luoghi del patrimonio

Proseguono a giugno gli appuntamenti di “Bellano tra Arte, Storia e Fede. I Custodi del Patrimonio”, giunto alla settima edizione

Il progetto propone visite guidate tra chiese, musei e itinerari culturali

BELLANO – Ritorna anche nel mese di giugno 2026 il programma “Bellano tra Arte, Storia e Fede. I Custodi del Patrimonio”, iniziativa giunta alla sua settima edizione e dedicata alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio storico, artistico e religioso del territorio.

Il progetto, realizzato con il contributo del Fondo “Ambiente e Cultura”, promuove l’apertura al pubblico di numerosi luoghi simbolici di Bellano e della frazione di Vendrogno, grazie all’impegno dei Custodi del Patrimonio e delle realtà coinvolte nella gestione dei siti.

Nel corso del mese saranno visitabili la Chiesa dei Santi Nazaro e Celso in piazza San Giorgio 5, la Chiesa di Santa Marta in piazza Santa Marta e il Santuario della Madonna delle Lacrime in strada di Lezzeno 11-13, che resteranno aperti tutti i giorni dalle 10 alle 18. A queste si aggiunge la Chiesa di San Rocco in via Bartolomeo Nogara 2 e la Chiesa di Sant’Andrea a Bonzeno che sarà aperta nelle giornate di sabato 13 e sabato 27 giugno dalle 11 alle 13.

Il programma comprende anche il MUU Museo del Latte e della Storia della Muggiasca a Vendrogno, in via Roma 12, che sarà visitabile il venerdì 5, 12, 19 e 26 giugno dalle 15 alle 18, il sabato 6, 13, 20 e 27 giugno dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 e la domenica 7, 14, 21 e 28 giugno dalle 10 alle 12.

Accanto alle aperture è previsto anche un ricco programma di percorsi guidati. Tra questi figura “DEVOTA. Arte e sacro, territorio e comunità”, in programma venerdì 19 giugno alle 10.30, che offrirà un itinerario tra arte contemporanea, spiritualità e memoria del territorio. Il percorso sarà guidato dalla curatrice Chiara Gatti insieme ai Custodi del Patrimonio e si snoderà tra San Nicolao Arte Contemporanea, il Museo Giancarlo Vitali e diverse chiese del centro storico di Bellano.

Per informazioni, costi e prenotazioni: è possibile contattare l’indirizzo email custodipatrimoniobellano@gmail.com