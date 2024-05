Bellano Tra Arte e Fede, gli appuntamenti in programma nel mese di giugno

Sarà possibile visitare mostre, chiese, siti culturali

Ingresso libero

BELLANO – Continuano gli appuntamenti, come ogni anno, del progetto “Bellano Tra Arte e Fede. I custodi del patrimonio” nella quale sarà possibile visitare mostre, chiese, siti culturali con ingresso libero. Progetto finanziato dal “Fondo per lo Sviluppo del territorio provinciale lecchese. Interventi in campo storico-artistico e naturalistico“. Gli appuntamenti sono per il mese di giugno.

Aperture (ingresso libero, senza prenotazione)

Spazio Circolo . Via A. Manzoni numero 50. Mostra Giancarlo Vitali “La montagna più bella del mondo”. Sabato e domenica dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18.

. Via A. Manzoni numero 50. Mostra Giancarlo Vitali “La montagna più bella del mondo”. Sabato e domenica dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Chiesa di Santa Marta . Piazza Santa Marta. Sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 18.

. Piazza Santa Marta. Sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 18. Chiesa di San Rocco . Via Bartolomeo Nogara numero 2. Sabato 8 e 15 giugno dalle ore 8 alle ore 11 alle ore 13.

. Via Bartolomeo Nogara numero 2. Sabato 8 e 15 giugno dalle ore 8 alle ore 11 alle ore 13. Chiesa di Sant’Andrea. Località Bonzeno. Sabato 8 e sabato 15 giugno dalle ore 11 alle ore 13.

Visite guidate (partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria)

Chiesa di San Grato . Ritrovo presso la chiesa in località Vendrogno. Sabato primo giugno dalle ore 15.30 alle ore 16.30.

. Ritrovo presso la chiesa in località Vendrogno. Sabato primo giugno dalle ore 15.30 alle ore 16.30. Arte Sacra nella parrocchia di Bellano . Chiesa dei Santi Nazaro e Celso, Chiesa di Santa Marta, Chiesa di San Rocco, Chiesa di Sant’Andrea. Ritrovo presso la Chiesa dei Santi Nazaro e Celso. Sabato 22 giugno dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

. Chiesa dei Santi Nazaro e Celso, Chiesa di Santa Marta, Chiesa di San Rocco, Chiesa di Sant’Andrea. Ritrovo presso la Chiesa dei Santi Nazaro e Celso. Sabato 22 giugno dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Cammini. Chiesa di San Lorenzo, Chiesa di Sant’Antonio, Santuario della Madonna della Neve. Ritrovo presso la Chiesa di San Lorenzo, località Vendrogno. Sabato 29 giugno dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

Per info e prenotazioni: custodipatrimoniobellano@gmail.com