Bellano tra arte, storia e fede; gli appuntamenti di luglio

Torna per la settima edizione de “I Custodi del Patrimonio”: un itinerario tra chiese, santuari e musei

Ricco programma di appuntamenti e mostre per il mese di luglio

BELLANO – Il comune di Bellano rinnova anche per il mese di luglio 2026 l’invito a vivere e scoprire il proprio patrimonio culturale attraverso “Bellano tra Arte, Storia e Fede – I Custodi del Patrimonio”.

il progetto che, giunto alla sua VII edizione, negli anni si è affermato come un’importante iniziativa di valorizzazione e promozione dei beni storici, artistici e religiosi del territorio. Un percorso culturale che intreccia arte, spiritualità, memoria e partecipazione della comunità, offrendo occasioni autentiche di conoscenza e riscoperta dell’identità locale.

Per tutto il mese, un ricco calendario di aperture straordinarie, visite guidate ed eventi accompagnerà residenti e visitatori alla scoperta dei luoghi più significativi del patrimonio storico e religioso di Bellano e della Muggiasca. Chiese, santuari, musei e paesaggi diventeranno così tappe di un itinerario che racconta la storia del territorio e il valore identitario custodito nei suoi beni culturali.

APERTURE DEI SITI

Per tutto il mese saranno visitabili ogni giorno, dalle 10:00 alle 18:00, alcuni dei principali luoghi del patrimonio bellanese:

Chiesa dei Santi Nazaro e Celso – Piazza San Giorgio 5

Chiesa di Santa Marta – Piazza Santa Marta

Santuario della Madonna delle Lacrime – Strada di Lezzeno 11–13

A queste si aggiungono aperture speciali sabato 4 e 18 luglio, dalle 11:00 alle 13:00:

Chiesa di San Rocco – Via Bartolomeo Nogara 2

Chiesa di Sant’Andrea – Bonzeno

Il MUU Museo del Latte e della Storia della Muggiasca, via Roma 12 Vendrogno, sarà aperto dal mercoledì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00, sabato e domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

PERCORSI ED ESPERIENZE CAMMINI

Sabato 11 luglio – ore 14:30

Un itinerario guidato a cura dei Custodi del Patrimonio di Bellano, organizzato in occasione del 18 anni del MUU Museo del Latte e della Storia della Muggiasca, accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle chiese di San Lorenzo, Sant’Antonio e del Santuario della Madonna della Neve, in un’esperienza che unisce cammino, racconto e conoscenza del territorio. Partecipazione gratuita con iscrizione a custodipatrimoniobellano@gmail.com

DEVOTA. Arte e sacro, territorio e comunità

Sabato 25 luglio – ore 10:30

Un appuntamento speciale dedicato alla mostra “DEVOTA. Arte e Sacro, Territorio e Comunità”, guidato da Chiara Gatti, curatrice e direttrice artistica di BAC Bellano Arte Cultura, insieme ai Custodi del Patrimonio. Il percorso immersivo attraverserà alcuni dei luoghi simbolo di Bellano — San Nicolao Arte Contemporanea, Museo Giancarlo Vitali, Chiesa di Santa Marta, Chiesa dei Santi Nazaro e Celso, Chiesa di San Rocco e Chiesa di Sant’Andrea — offrendo una lettura originale del dialogo tra arte contemporanea, spiritualità e memoria collettiva. Percorso pedonale: 1,1 km – dislivello 94 m

Prenotazione obbligatoria a custodipatrimoniobellano@gmail.com Biglietto d’ingresso ai due siti: €6,00 | gratuito per i residenti

MOSTRA FOTOGRAFICA: Luce, pietra e memoria, le chiese di Vendrogno

Chiesa di San Grato ai Monti – Vendrogno Dal 26 luglio all’8 agosto | ore 16:00 – 18:00

Una mostra fotografica dedicata alle chiese di San Lorenzo e Sant’Antonio, realizzata dai partecipanti alla IV edizione del laboratorio “Fotografare il Sacro”. Attraverso immagini e sguardi contemporanei, il progetto restituisce il valore architettonico, spirituale e paesaggistico di questi luoghi, trasformando la fotografia in uno strumento di racconto e conservazione della memoria.

L’inaugurazione sarà domenica 26 luglio ore 16 con ECHI DALLA VAL MUGGIASCA. Sarà un viaggio musicale sui sentieri del tempo con Abstract Trio 1923 (Daniela De Francesco voce, Raffaele Milani sax, Caterina Baruffaldi tastiera, Roberto Zambonini voce narrante). Ingresso libero. Il progetto “Bellano tra Arte, Storia e Fede – I Custodi del Patrimonio” è realizzato con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura.