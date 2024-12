Bellano. Tutto pronto per il Concerto di Capodanno e la storica Pesa Vegia

Due eventi all’insegna della musica e della tradizione

Appuntamento giovedì 2 e domenica 5 gennaio

BELLANO – Due eventi imperdibili stanno per animare Bellano a gennaio. Il tanto atteso Concerto di Capodanno 2025 si terrà giovedì 2 gennaio alle ore 21 presso il Palasole di Bellano. Seguirà, domenica 5 gennaio, la storica Pesa Vegia 2025, un appuntamento tradizionale che si rinnova ogni anno durante le festività natalizie, con una storia che affonda le radici in oltre 400 anni di tradizione.

Per il Concerto di Capodanno, si esibirà la Lake Como Philharmonic Orchestra, diretta dal M° Roberto Gianola, con i celebri Walzer di Strauss. In programma anche musiche di Strauss, Suppé, Offenbach e Šostakovič, con la partecipazione del flautista Giuseppe Nova. Durante la serata, saranno conferite le Civiche Benemerenze, riconoscimenti che il Comune di Bellano ha deciso di assegnare per l’anno 2024.

Biglietti in vendita presso Infopoint Bellano a 5 euro (+1 euro prevendita) oppure online su www.midaticket.it

Inoltre, un evento di grande rilevanza è la Pesa Vegia, che ogni anno, il 5 gennaio, affascina i suoi visitatori rinnovandosi continuamente, ma preservando intatte la leggenda e la magia che da secoli la accompagnano. I bellanesi celebrano questo evento da oltre quattro secoli, anche in tempi di guerre e privazioni, dando vita al corteo dei Re Magi, alla corsa delle pese per le vie del paese e al falò sul molo.

Nel corso degli anni, la festa ha visto numerosi cambiamenti e innovazioni, pur mantenendo intatta la sua essenza. Nel secondo Novecento, sono nati elementi come il Governatore e la lettura dell’editto dal balcone del Municipio, il presepe vivente, il castello di Re Erode e altri spettacoli, che arricchiscono la tradizionale celebrazione. Questi nuovi elementi, inseriti nella festa dei Re Magi, hanno contribuito a creare una manifestazione popolare unica, dove il sacro e il profano si fondono in un legame indissolubile, dando vita alla Pesa Vegia.

Il programma

Ore 09: Apertura Orrido Magic Christmas Lights – Scintille di Luce e San Nicolao – arte contemporanea

Ore 14: Apertura Biglietteria per vendita biglietti e ritiro prevendite – Cortile Istituto Comprensivo Mons. Vitali in Via XX Settembre, 4

Ore 15 e 16.30: Oratorio – Spettacolo teatrale

Dalle 16: Apertura Ambientazioni (ingresso con pass da acquistare): Presepe Vivente – Giardini di di Puncia – Viale T. Grossi; Corte di Re Erode – Cortile Scuola Infanzia T. Grossi; Consiglio Comunale e Corte Podestà – Municipio; Casa Teresa di Pom – via Plinio; Oasi dei Re Magi – Orrido; Osteria dei Mercanti – Stazione Rfi; Giri in Lucia dal Molo Storico.

Ore 16: Chiusura al Traffico S.P. 72

Ore 17.30: Partenza motonave da Tremezzo con fermate a Bellagio (17.40) e Menaggio (17.55)

Ore 21: Traino delle Pese per le vie del paese

Ore 21.45: Rappresentazione “Aspettando La Barca” di Andrea Vitali

Ore 22: Arrivo Gondola Messi Spagnoli e Incendio Pirotecnico del Molo

Ore 22.20: Lettura Benevola Ordinanza dal Balcone del Municipio

Ore 22.45: Inizio Corteo dei Re Magi

Ore 24: Accensione Falò – Molo

Per informazioni è possibile mandare una e-mail all’indirizzo infopoint@comune.bellano.lc.it o consultare il sito web www.discoveringbellano.eu