Colico aderisce al progetto Cleio, “Una Biblioteca per Giulia”

In favore della Fondazione Giulia Cecchettin

L’evento di presentazione si svolgerà venerdì 7 marzo alle 15.30 presso la biblioteca di Colico

COLICO – Colico si unisce al progetto della rete di librerie indipendenti Cleio, destinato a donare alla Fondazione Giulia Cecchettin una biblioteca di libri per bambini e ragazzi, focalizzati sui temi della gentilezza, del rispetto reciproco, della cura e della violenza di genere. Questi libri saranno a disposizione della Fondazione per arricchire le proprie attività ed eventi nelle scuole.

Convinti dell’importanza di sensibilizzare e formare fin da piccoli su tematiche così rilevanti, oltre 60 librerie si uniscono in un progetto per promuovere la diffusione di buona letteratura e di libri di qualità, strumenti fondamentali e insostituibili per questa crescita. I temi legati al corpo, all’amore, al femminile, all’io e all’altro sono da sempre al centro delle proposte bibliografiche delle librerie del circuito, che ospitano regolarmente attività ed eventi per stimolare una riflessione profonda nei vari territori su queste questioni.

Le librerie avranno accesso a una bibliografia generale curata dalla rivista Andersen, dalla quale ognuna selezionerà una propria lista di titoli prioritari. A partire dalla data simbolica dell’8 marzo, inviteranno la propria clientela ad acquistare questi libri per contribuire alla donazione collettiva alla Fondazione Cecchettin. Anche le librerie parteciperanno alla donazione, offrendo una selezione di titoli dalla bibliografia, al fine di garantire alla Fondazione il maggior numero possibile di libri a disposizione.

La bibliografia, redatta dagli esperti della rivista Andersen, il principale mensile italiano dedicato alla letteratura per bambini e ragazzi, alla scuola e alle politiche culturali per l’infanzia, comprende oltre 160 titoli destinati a bambini e ragazzi dai 0 ai 14 anni. I libri sono suddivisi in quattro categorie tematiche: Amore, Femminile, Io e l’altro, e Il corpo.

Per ogni fascia di età (0-6, 6-10, 11-14, 14+), sono stati selezionati 10 titoli. I libri presenti nella bibliografia provengono dai principali editori italiani specializzati in letteratura per ragazzi, tra cui Babalibri, Il Castoro, Camelozampa, Settenove, Sinnos, Terre di mezzo, Giralangolo, Salani e Lapis.

Fino al 16 marzo, le librerie di tutto il territorio nazionale organizzeranno eventi e attività incentrati sui temi proposti e sui titoli selezionati. Inoltre, fino al 31 marzo, saranno aperte a ricevere le donazioni di libri da parte dei clienti.

A Colico, l’iniziativa sarà presentata venerdì 7 marzo alle ore 15:30 presso la biblioteca comunale. Le volontarie di Nati per Leggere offriranno letture, selezionate dalla rivista Andersen, per bambini e bambine. A seguire, il mese di marzo sarà ricco di eventi, grazie alla collaborazione tra il Comune di Colico Città che Legge, la biblioteca comunale, Nati per Leggere e la Libreria l’Omino d’Inchiostro.

Antonella De Simone, founder circuito Cleio, spiega: “Questo progetto ci rende orgogliose e orgogliosi. Come comunità, quasi totalmente al femminile di piccole imprenditrici, abbiamo sentito sin dalla nascita delle nostre librerie, l’esigenza non solo di essere un luogo di vendita di libri e giocattoli, ma anche di aggregazione e accoglienza. In questa dinamica proporre progetti che portino avanti la diffusione del libro, come strumento di crescita culturale e di consapevolezza su alcuni temi a noi cari, è assolutamente nelle nostre corde”.

“L’idea di realizzare una biblioteca da donare alla Fondazione Cecchettin è stata accolta da tutte le librerie in maniera positiva ed entusiasta. Abbiamo sentito con l’arrivo della Festa internazionale dei diritti della donna che come comunità operante su tanti territori, anche periferici avremmo dovuto fare di più – continua Antonella De Simone – Abbiamo proposto il progetto a Gino Cecchettin, il papà di Giulia, che si è mostrato fino da subito favorevole ad appoggiarla“.

“Così impiegheremo tutte le nostre energie come librerie e anche come donne e imprenditrici, perché questa iniziativa funzioni, perché questi libri arrivino alla Fondazione e da lì nelle scuole. Perché possa, attraverso questi titoli, diffondersi l’idea che la gentilezza e la cura verso se stessi e verso gli altri è da sempre l’unico vero atto rivoluzionario possibile” sottolinea Antonella De Simone.

Gino Cecchettin, Fondazione Giulia Cecchettin, commenta: “Diffondere una cultura basata sull’empatia, sul rispetto e sulla giustizia per tutti è uno dei pilastri della Fondazione Giulia Cecchettin. Da questo nasce la nostra motivazione per visitare le scuole d’Italia, incontrando ragazze e ragazzi, ascoltando le loro voci e portando conoscenza su temi fondamentali come la gentilezza, il rispetto reciproco e la lotta contro la violenza di genere”.

“Il progetto Una biblioteca per Giulia ci permetterà di farlo con ancora più forza e profondità, offrendo una selezione accurata di libri che aiuteranno studenti e insegnanti a riflettere e a crescere con maggiore consapevolezza – continua Gino Cecchettin – Questa iniziativa nasce da una straordinaria rete di persone: volontari, docenti, libraie, famiglie, tutti uniti nel nome di Giulia, con il desiderio di costruire un domani migliore”.

Infine, Gino Cecchettin conclude: “Ma questo è un percorso che appartiene a tutti. Chiunque voglia contribuire a diffondere una cultura del rispetto, partendo dai più piccoli, è il benvenuto. Perché il cambiamento inizia dalle parole, dalle idee e dall’impegno collettivo che, insieme, possiamo portare avanti”.