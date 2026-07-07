Colico. Domenica la rievocazione storica “La guerra al Forte”

Il 12 luglio il Forte Montecchio Nord si trasformerà in una caserma della Prima Guerra Mondiale

Rievocatori in uniforme storica, allestimenti tematici inediti e visite guidate tra le strutture della fortezza meglio conservata d’Europa

COLICO – Un tuffo nella storia della Grande Guerra, tra soldati in uniforme d’epoca, ambientazioni fedelmente ricostruite e uno dei luoghi simbolo del patrimonio militare italiano. Domenica 12 luglio il Forte Montecchio Nord di Colico ospiterà la seconda rievocazione storica del 2026, intitolata “La guerra al Forte”, un appuntamento pensato per far rivivere ai visitatori l’atmosfera della fortezza durante il primo conflitto mondiale.

L’iniziativa vedrà protagoniste le associazioni culturali e di rievocazione storica ANARTI – Nucleo Uniformi Storiche di Morbegno e la Brigata Liguria – 157° Reggimento Fanteria, realtà che operano rispettivamente in Lombardia e Veneto e che fanno della ricerca storica, unita alla passione per la rievocazione, la propria missione.

Ad affiancarle ci sarà anche la Sezione ANArti Valtellinese, guidata dal presidente Emanuele Barini, che offrirà il proprio supporto logistico e organizzativo all’intera manifestazione.

L’evento è stato curato nei minimi dettagli dai coordinatori delle associazioni, Sergio Dall’Alba e Giuseppe Virgilio, che hanno posto particolare attenzione alla fedeltà storica delle ricostruzioni. Per l’occasione, i rievocatori indosseranno le uniformi modello 1909, utilizzate durante la Prima Guerra Mondiale dall’Artiglieria da Fortezza e dalla Fanteria, ricreando così con grande accuratezza l’ambiente militare dell’epoca.

Nel corso della giornata saranno allestiti a scopo didattico numerosi ambienti del forte, permettendo al pubblico di scoprire il funzionamento della struttura militare.

Tra i locali visitabili figurano: Ufficio Comando; Armeria; Infermeria e Sala Direzione Tiro. A questi si aggiungeranno anche alcune esposizioni tematiche inedite, realizzate grazie a prestiti concessi da altri enti e mai presentate in precedenza al pubblico.

Durante tutta la manifestazione, le guide qualificate del Museo della Guerra Bianca accompagneranno i visitatori illustrando, sala dopo sala, le caratteristiche architettoniche e storiche del Forte Montecchio Nord, raccontandone il ruolo strategico e il funzionamento durante il periodo bellico.

L’iniziativa rappresenta così un’occasione per conoscere da vicino quella che viene considerata la fortezza meglio conservata d’Europa, immersa in un contesto paesaggistico unico, tra il Lago di Como e la Valtellina.

I visitatori potranno passeggiare tra i giardini e gli ambienti della struttura, scoprendo graniti, blindature, feritoie nascoste, polveriere e godendo di uno dei più suggestivi punti panoramici dell’intero territorio.

Gli organizzatori annunciano inoltre che nel corso della giornata non mancheranno ulteriori sorprese, mantenendo però il riserbo: «Non sarebbero sorprese se ve le dicessimo».

Orari e biglietti

La manifestazione sarà visitabile dalle ore 10 alle ore 17. Durante tutta la giornata sarà possibile accedere liberamente al Forte Montecchio Nord, pagando il biglietto d’ingresso e rimanendo all’interno della struttura per tutto il tempo necessario a vivere l’esperienza e soddisfare la propria “voglia di storia“.

Le tariffe per la visita al Forte Montecchio Nord sono:

Biglietto intero: 10 euro (dai 18 anni in su);

(dai 18 anni in su); Biglietto ridotto: 6 euro (da 6 a 17 anni);

(da 6 a 17 anni); Ingresso gratuito: per i bambini fino a 5 anni e per i Soci del Museo.

È inoltre possibile acquistare il biglietto cumulativo per visitare sia il Forte Montecchio Nord sia il Forte di Fuentes:

Biglietto cumulativo intero: 15 euro ;

; Biglietto cumulativo ridotto: 8 euro.

Il servizio di visita guidata, con partenza a orari prestabiliti, è già compreso nel prezzo del biglietto durante gli orari ordinari di apertura del Forte Montecchio Nord.

Per informazioni è possibile contattare il Forte Montecchio Nord al numero +39 0341 940322 oppure scrivere all’indirizzo e-mail info@fortemontecchionord.it.