Colico. Mauro Manzoni presenta il libro “Il volto di Dio nella poesia di David Maria Turoldo”

COLICO – È in arrivo l’appuntamento con l’autore Mauro Manzoni, che presenterà il suo libro “Il volto di Dio nella poesia di David Maria Turoldo”. L’incontro si terrà oggi, martedì 9 dicembre, alle ore 18, presso la Biblioteca M. Fattarelli di Colico. Simonetta Guerrucci dialogherà con l’autore.

Due domande attraversano l’intera produzione poetica di padre David Maria Turoldo: “Quale Dio?” e “Quale immagine del Senso ultimo delle cose?”. “La sua poesia è, in fondo, il racconto ininterrotto della sua relazione con Dio: una sorta di diario spirituale che accompagna tutta la sua opera. I temi a cui Turoldo ritorna con costanza, come il Nulla e il silenzio, compaiono già in nuce nelle prime raccolte, per poi imporsi progressivamente nel corso degli anni” spiegano gli organizzatori.

La sua è una poesia autenticamente profetica, distante dalle correnti letterarie dominanti del suo tempo e radicata soprattutto nei modelli biblici. Come osserva il card. José Tolentino de Mendonça nella Prefazione, “il volume di Mauro Manzoni rende omaggio a una personalità unica che ancora oggi parla con forza al nostro tempo, e ben ricostruisce umanamente e spiritualmente una delle figure più interessanti della poesia e della spiritualità del secolo scorso. In queste pagine il lettore troverà non solamente il ritratto di un poeta e di un uomo di fede, ma anche un invito a guardare dentro sé stesso, a interrogare il mistero della vita, a lasciarsi toccare dalla bellezza della poesia e dalla profondità del pensiero di Turoldo”.

Mauro Manzoni, nato a Lecco nel 1980 e residente a Varenna, è insegnante di Religione Cattolica nella scuola primaria. Ha conseguito presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano il Diploma accademico di Magistero in Scienze Religiose (2011) e la Licenza in Scienze Religiose (2023). Dal giugno 2016 è sindaco di Varenna. Nel 2024 ha pubblicato, sempre per le edizioni Àncora, il volume L’innario turoldiano. La fede cantata dal poeta David Maria Turoldo.

Per info: 0341/940078 – biblioteca@comune.colico.lc.it

Ingresso libero