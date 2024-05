Colico. Montecchio Nord, rievocazione storica “Il Forte chiama, Anarti risponde”

Gli appuntamenti sono per sabato 1° giugno e domenica 2 giugno

“Sarà un momento di rievocazione storica come sempre all’insegna del conoscere la guerra e la storia, per costruire la pace”

COLICO – La batteria corazzata della Prima Guerra Mondiale gestita dal Museo della Guerra Bianca in Adamello e meglio conservata d’Europa, ospiterà una rievocazione storica dal titolo “Il Forte chiama, Anarti risponde” che ripoterà la struttura in pieno 1915 che riporterà i visitatori indietro di oltre cent’anni. L’appuntamento è per sabato primo giugno (senza rievocazione) dalle ore 10 alle ore 17 e domenica 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, sarà possibile assistere alla rievocazione.

Le diverse stanze del forte, infatti, dalla batteria con i suoi quattro cannoni da 149 mm alla sala comando, passando per la camerata truppa, l’infermeria, l’armeria e l’ufficio di maggiorità, verranno animate dai rievocatori dell’Anarti (Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia, sezione Valtellina Morbegno), con il suo gruppo uniformi storiche, guidata da Emanuele Barini. Ad animare il forte, i rievocatori con l’uniforme modello 1909 con un mulo e due cavalli che faranno il giro delle piazze d’armi trascinando la “carretta di battaglione” e altre salmerie che accompagnavano l’artigliere durante la Prima Guerra Mondiale.

“Sarà un momento di rievocazione storica come sempre all’insegna del ‘conoscere la guerra e la storia, per costruire la pace’ – continuano i membri del museo Forte Montecchio -. Il primo conflitto mondiale, così tristemente noto a tutti, è un evento importante da ricordare proprio in momenti storici difficili come quelli che stiamo vivendo, nella speranza non si ripetano mai più”.

Per informazioni telefonare al numero 0341 940322 o mandare una email al seguente indirizzo: info@fortemontecchionord.it