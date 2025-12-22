La grande musica al servizio della solidarietà

Lunedì 22 dicembre, alle 20.45, all’auditorium Ghisla

COLICO – Lunedì 22 dicembre, alle ore 20.45, l’auditorium Michele Ghisla di Colico accoglierà il pubblico per il Concerto di Natale “Colico per le malattie rare”, un appuntamento di alto profilo artistico e umano, promosso con il patrocinio del Comune di Colico. L’evento, a ingresso a offerta libera, è organizzato a scopo benefico dalla delegazione di Colico della Fondazione ETS A.R.M.R. e il ricavato sarà destinato alla Fondazione per gli aiuti alla ricerca sulle malattie rare.

Cuore della serata sarà l’esibizione dell’Orchestra Antonio Vivaldi, realtà musicale di eccellenza fondata nel 2011 e oggi riconosciuta come una delle realtà orchestrali più dinamiche del panorama musicale italiano. Fin dalla sua fondazione, l’orchestra si è distinta per l’elevata qualità esecutiva, per l’attenzione alla chiarezza stilistica e per la capacità di avvicinare un pubblico ampio e trasversale al grande repertorio classico.

A dirigere sarà il Maestro Lorenzo Passerini, fondatore e direttore artistico dell’ensemble, nonché una delle figure più autorevoli e promettenti della direzione d’orchestra internazionale. Nato a Morbegno nel 1991, Passerini ha costruito un percorso artistico di straordinaria intensità e rapidità. Dopo il diploma in trombone e gli studi di direzione d’orchestra, ha intrapreso una carriera che lo ha portato a collaborare con alcune delle più prestigiose istituzioni musicali del mondo, affermandosi per la profondità musicale, la chiarezza del gesto e la forte capacità di dialogo con l’orchestra. Nel corso degli anni, il Maestro Passerini ha diretto importanti orchestre sinfoniche e teatri d’opera internazionali, calcando i palcoscenici di città come Milano, Napoli, Parigi, Madrid, Berlino, Vienna, Sydney, Mosca e Amsterdam. Ha collaborato stabilmente con grandi interpreti della scena lirica mondiale ed è stato assistente di Nicola Luisotti in produzioni di assoluto rilievo. Dal settembre 2024 ricopre il ruolo di Direttore Principale della Jyväskylä Sinfonia in Finlandia e nel 2026 debutterà alla Royal Opera House di Londra, ulteriore conferma del suo riconoscimento internazionale.

Il programma della serata propone un percorso nel repertorio barocco e classico, con musiche di Telemann, Bach, Mozart e Boccherini, offrendo al pubblico musiche di grande suggestione e varietà espressiva. Accanto all’orchestra, si esibirà il Coro di voci bianche della Scuola di Musica “R. Goitre” di Colico, preparato dal Maestro Giorgio Senese. Al clavicembalo, Marco Cadario, interprete di riconosciuta esperienza e sensibilità.

Il Concerto di Natale di Colico rappresenta un’occasione speciale per ritrovarsi attraverso la musica e contribuire a un gesto concreto di solidarietà, in un appuntamento aperto a tutta la comunità.