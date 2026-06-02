Corpo Musicale Mandellese, tornano i concerti estivi tra Mandello e Abbadia

Tre appuntamenti all’aperto tra giugno e luglio con il gruppo diretto dal maestro Sandro Scinetti

MANDELLO/ABBADIA – Il Corpo Musicale Mandellese, storica realtà musicale fondata nel 1770, è pronto a tornare protagonista dell’estate lariana con una nuova edizione dei tradizionali concerti estivi, un appuntamento atteso che accompagnerà cittadini, appassionati e turisti in tre serate all’insegna della musica dal vivo.

L’iniziativa, patrocinata dai Comuni di Mandello del Lario e Abbadia Lariana, vedrà la banda esibirsi sotto la direzione del maestro Sandro Scinetti, portando nelle piazze del territorio un repertorio capace di unire tradizione, cultura musicale e momenti di aggregazione.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 3 giugno alle ore 21, nella suggestiva Piazza Leonardo da Vinci, davanti al Municipio di Mandello del Lario. In caso di maltempo il concerto si svolgerà presso il Teatro comunale Fabrizio De André.

La rassegna proseguirà mercoledì 10 giugno alle ore 21 ad Abbadia Lariana, nella Piazza della Chiesa di San Lorenzo. Qualora le condizioni meteorologiche non consentissero lo svolgimento all’aperto, l’evento verrà trasferito al Teatro Pier Giorgio Frassati.

Il terzo e ultimo appuntamento è fissato per mercoledì 24 giugno alle ore 21 a Mandello del Lario, nella splendida cornice di Piazza Italia, in prossimità dell’imbarcadero. Per questa serata, in caso di pioggia, il concerto sarà annullato.

La rassegna rappresenta un’occasione preziosa per valorizzare una delle istituzioni culturali più longeve del territorio. Con oltre due secoli e mezzo di storia alle spalle, il Corpo Musicale Mandellese continua infatti a svolgere un ruolo fondamentale nella vita culturale della comunità, mantenendo viva una tradizione che si tramanda di generazione in generazione.

Attraverso questi tre concerti estivi, la banda offrirà al pubblico momenti di intrattenimento e condivisione in alcuni degli angoli più caratteristici del lago, confermando ancora una volta il proprio legame con il territorio e con le comunità di Mandello e Abbadia.

Per seguire tutte le attività del Corpo Musicale Mandellese è possibile consultare il sito internet www.bandamandello.com e i canali social ufficiali dell’associazione.

L’organizzazione ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento ai sostenitori dell’iniziativa, tra cui Valpuni Service, Parafarmacia del Lario, Avis Mandello del Lario e a tutti coloro che continuano a supportare l’attività della storica formazione bandistica, oltre a Don Aldo e Don Giuliano per la vicinanza dimostrata.

Tre appuntamenti da segnare in agenda per vivere la musica sotto le stelle e celebrare una delle realtà più rappresentative della tradizione culturale del territorio lariano.