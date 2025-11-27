“Custodi della terra”. A Bellano il cortometraggio sulle colline, i muri e le colture locali

Cortometraggio di Carlo Bava e Maria Cristina Pasquali

Appuntamento a venerdì 28 novembre al Palasole

BELLANO – Il cortometraggio “Custodi della terra. Storie di muri, viti e ulivi, a Bellano” verrà presentato al Palasole di Bellano (via T. Grossi) venerdì 28 novembre alle ore 21:15. Realizzato da Carlo Bava e Maria Cristina Pasquali, il film rientra nella quarta edizione del progetto cinematografico Corti tra Terra e Acqua.

Dopo aver esplorato, nelle scorse edizioni, gli alpeggi, la pesca di lago e il mondo del bosco, il nuovo cortometraggio affronta un tema profondamente radicato nel territorio bellanese, mettendo al centro il valore e l’importanza delle colture locali.

“Sulle colline di Bellano, i terrazzamenti in pietra raccontano secoli di lavoro e di armonia tra l’uomo e il paesaggio. Dopo il declino delle storiche coltivazioni di vite e ulivo, una nuova generazione di agricoltori, appassionati e volontari sta restituendo vita ai pendii, ricostruendo muri a secco, curando le piante e rinsaldando la comunità – continuano gli organizzatori – Custodi della terra è un racconto di memoria e rinascita, in cui la fatica si intreccia con la gioia di un ritorno condiviso alla terra”.

Festa della Molitura

28 novembre 2025 | Palasole di Bellano.

Ore 18.00 – Registrazione partecipanti

Ore 18.30 – “Andamento della campagna oleicola”. A seguire: “Vecchie e nuove avversità con discussione sulle possibili modalità di contrasto” e “Valorizzazione del germoplasma olivicolo locale”. Moderatore: Luigi Caricato, giornalista e oleologo. Intervengono: Annalisa Rotondi e Lucia Morrone, ricercatrici presso il Centro Nazionale delle Ricerche di Bologna IBE – CNR, Istituto di Bioeconomia

Ore 19.30 – Apericena con musica dal vivo. Quota di partecipazione: 25 euro. Prenotazioni Infopoint Bellano. infopoint@comune.bellano.lc.it | +39 0341 1570370

Ore 21.15 – Proiezione del cortometraggio “Custodi della terra. Storie di muri, viti e ulivi, a Bellano” di Carlo Bava e Maria Cristina Pasquali. Ingresso libero, senza prenotazione.

L’ingresso alla proiezione è libero, senza necessità di prenotazione. L’evento fa parte della Festa della Molitura, organizzata per celebrare il ventennale del Frantoio di Biosio.