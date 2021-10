Dervio: gli scatti del concorso fotografico in mostra

Il 9 e 10 ottobre in esposizione tutte le opere dei concorrenti, i visitatori potranno votarle

I migliori scatti scelti dai visitatori insieme ai 4 scelti della giuria andranno a comporre il calendario derviese del 2022

DERVIO – “I monti di Dervio e della Valvarrone con i loro sentieri, alpeggi e cascine, gente di montagna, flora e fauna” è questo il tema del concorso fotografico organizzata dal comune di Dervio e che il 9 e 10 ottobre entrerà nel clou con la mostra fotografica.

Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 nella Sala Civica del Comune di Dervio si potrà visitare l’esposizione di tutte le opere dei concorrenti che hanno partecipato al concorso. I visitatori potranno esprimere le loro preferenze e le fotografie che avranno totalizzato il maggior numero di voti andranno, insieme alle 4 individuate dalla giuria composta da Carlo Borleghi, Alberto Locatelli e Silvio Sandonini come i migliori scatti, a comporre il calendario derviese del 2022.

La serata del 23 ottobre alle 20.30 presso il Cinema Paradise di Dervio si concluderà questa manifestazione e saranno finalmente svelati i nomi dei vincitori

I premi messi in palio hanno un valore complessivo di 1.500 euro: il primo premio è un drone di ultima generazione, il secondo premio è uno zaino professionale per attrezzatura fotografica ed il terzo è un buono acquisto di materiale fotografico. Per i più giovani è previsto un premio costituito da un buono acquisto di materiale fotografico del valore di 300 euro.

L’organizzazione da sapere che “questo concorso ha voluto essere un tributo alle meraviglie naturalistiche che proteggono Dervio come dei contrafforti naturali che culminano con il Legnone. L’ambiente, amato dai Derviesi e dai turisti, è una risorsa da valorizzare e a cui riconoscere anche un tributo fotografico”.