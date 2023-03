Dervio. Il Borgo di Corenno riapre per la nuova stagione

250 visitatori nei primi due giorni d’apertura

In programma anche un nuovo intervento di recupero per il borgo

DERVIO – Inizio stagione col ‘botto’ per il borgo di Corenno Plinio: quasi 250 visitatori tra sabato e domenica hanno scelto come meta il ‘borgo dei mille gradini’, nei primi giorni di riapertura primaverile. Complice il clima favorevole, numerosi gli avventori che hanno scelto di trascorrere il loro tempo ammirando scorci e stradine in questa località, peraltro recentemente entrata a far parte del Sistema Museale della Provincia di Lecco, dove il tempo sembra essersi fermato.

Per la precisione, 100 i biglietti staccati sabato e 148 domenica: anche quest’anno continuerà a esserci il ticket, introdotto l’estate passata (vedi articolo), dal costo di 4 euro intero e 3 euro ridotto. Previsti inoltre alcuni interventi per valorizzare ancor di più le peculiarità di questo ‘museo a cielo aperto’, come sottolinea il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli: “Intendiamo recuperare una postazione per mitragliatrice della prima guerra mondiale, ma non sappiamo ancora se riusciremo ad attualizzare il tutto entro questa stagione oppure durante l’inverno”.