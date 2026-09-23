Dervio, madre e figlia firmano un manuale di modellistica sartoriale

Abir Yasine e Rim Chehimi raccontano l’arte del cartamodello in “Eleganza su carta”, un volume bilingue pensato per studenti e appassionati

Un progetto nato dall’esperienza condivisa tra insegnamento, sartoria e fashion design, con un approccio pratico e intuitivo alla materia

DERVIO – Due generazioni, una stessa passione per la moda e un progetto nato dall’incontro tra esperienza, insegnamento e creatività. Si intitola “Eleganza su carta. L’arte della modellistica sartoriale” il manuale realizzato da Abir Yasine e Rim Chehimi, madre e figlia derviesi unite da un lungo percorso professionale nel mondo della sartoria e della formazione.

Un lavoro che nasce da un vero e proprio sodalizio artistico e professionale e che mette al centro una disciplina spesso considerata tecnica e complessa come la modellistica sartoriale, cercando però di renderla più immediata, accessibile e coinvolgente.

Abir Yasine è una modellista sartoriale con una forte passione per l’insegnamento. Nel corso degli anni ha avuto modo di lavorare con generazioni diverse di studenti, esperienza che le ha permesso di affinare progressivamente il proprio metodo didattico. Oggi insegna all’Istituto IDI, all’interno del corso di specializzazione in Modellistica Sposa e Haute Couture. Il confronto con studenti molto diversi per preparazione ed esperienza l’ha portata a interrogarsi su come trasmettere una materia spesso percepita come fortemente teorica, trasformandola invece in un percorso più pratico e intuitivo.

Da qui è nato un metodo orientato alla semplificazione dei passaggi e alla comprensione concreta della costruzione del cartamodello, senza rinunciare alla precisione richiesta dalla disciplina.

Tra gli allievi di Abir c’è stata anche sua figlia Rim Chehimi. Cresciuta nel laboratorio di sartoria della madre, Rim ha trascorso lì una parte importante della propria infanzia, entrando molto presto in contatto con tessuti, cartamodelli, misure e costruzione degli abiti. Una familiarità diventata nel tempo una vera passione e, successivamente, una professione.

Dopo la laurea in Fashion Design, Rim ha scelto infatti di trasformare il proprio interesse per la moda in un percorso lavorativo. Oggi è stilista e docente di Modellistica all’Istituto Marangoni. La sua formazione e le esperienze maturate nel settore hanno così affiancato l’esperienza didattica e sartoriale della madre nella costruzione del volume.

Un libro nato da due visioni complementari

“Eleganza su carta” nasce proprio dall’incontro tra queste due prospettive: da una parte l’esperienza maturata da Abir nell’insegnamento e nel laboratorio, dall’altra la formazione di Rim nel fashion design e il suo lavoro nel mondo della moda.

Il risultato è un manuale che riflette una visione condivisa sull’importanza della modellistica come fondamento della costruzione di un capo e, allo stesso tempo, sulla necessità di insegnarla attraverso strumenti capaci di accompagnare gradualmente chi si avvicina alla disciplina.

Una delle caratteristiche principali del volume è inoltre la sua natura bilingue, in italiano e inglese, scelta che ne amplia la fruibilità e lo rende adatto anche a un pubblico internazionale.

Il libro è pensato tanto per gli studenti di scuole di moda e accademie quanto per chi, pur non avendo una preparazione specifica, desidera avvicinarsi da zero alla costruzione del cartamodello su misura. L’impostazione è didattica e modulare e accompagna il lettore passo dopo passo attraverso illustrazioni, schemi e tracciati.

Tra gli argomenti affrontati ci sono il corretto rilevamento delle misure anatomiche, indispensabile per la costruzione del cartamodello, e la gestione della vestibilità, elemento centrale per adattare correttamente un capo al corpo. Gli schemi comprendono inoltre indicazioni per la realizzazione di gonne, pantaloni, maniche e capispalla, attraverso tracciati studiati per essere il più possibile chiari e leggibili.

L’obiettivo delle due autrici non è soltanto fornire nozioni tecniche. Alla base del manuale c’è infatti la volontà di alleggerire il peso teorico e la rigidità spesso associati alla modellistica, privilegiando un approccio visivo, pratico e progressivo. La tecnica diventa così non un limite alla creatività, ma uno strumento per darle forma.

Ed è proprio in questo equilibrio che si ritrova il senso del progetto di Abir Yasine e Rim Chehimi: trasformare anni di esperienza, studio e insegnamento in uno strumento capace di accompagnare chi vuole conoscere più da vicino l’arte della modellistica sartoriale, partendo da Dervio ma con uno sguardo decisamente internazionale.