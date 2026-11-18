“Celebrare l’arte e l’amore senza confini”, la mostra in programma per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne.

Il tema: l’arte come abbraccio universale delle donne rivolto al “tutto”

MANDELLO DEL LARIO – In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza Contro le Donne, a Mandello del Lario verrà presentato “Donne Innamorate”. Si tratta di una mostra collettiva al femminile che si inserisce nel programma di sensibilizzazione “Non solo 25 novembre” il cui obiettivo è fare dell’arte un ponte in grado di comunicare, ma anche di scavare a fondo e condividere.

La mostra, aperta al pubblico, verrà esposta a partire da venerdì 20 novembre fino a martedì 1° dicembre 2026 presso la Sala Civica di via Dante 47, a Molina.

Sarà poi possibile visitare la mostra dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00. Il sabato e la domenica l’orario sarà continuato dalle 10:00 alle 18:00.

Il tema della mostra sarà l’arte come abbraccio universale esplicitato nel sottotitolo “Verità intraviste: l’arte declinata all’amore che non ha confini. Nel cuore c’è posto per tutti, questa è la capacità dell’abbraccio universale delle donne che non è solo rivolto all’essere umano, ma al tutto”.

A curare l’esposizione sono Alis Agostini, Carmen Lafranconi e Emiliana Longoni che “hanno invitato le artiste a partecipare all’esposizione; queste ultime hanno accolto la proposta con grande entusiasmo e rispetto, dando vita a una collaborazione resa possibile da un profondo legame di stima e riconoscenza reciproca”, dichiara l’Assessore alle Pari Opportunità Doriana Pachera.

La mostra rappresenta un dono al femminile verso il pubblico. Con l’esposizione si vuole invitare a scoprire, ricordare e celebrare il talento, ma anche la passione e l’amore delle artiste nel perseguire e sperimentare il “fare” artistico. Una capacità visiva che cerca un dialogo interiore con i visitatori che possa rappresentare un’interazione costruttiva con il mondo maschile, uno scambio intimo tra artiste, ma anche con sé stesse.

L’inaugurazione è prevista per sabato 21 novembre alle ore 17:00 a cui parteciperà anche Grazia Brambilla, Presidente di Telefono Donna – sezione di Lecco.

Successivamente l’attore Roberto Bregaglio leggerà alcuni brani del libro “Ferite a morte. Dieci anni dopo” di Serena Dandini permettendo al pubblico di ascoltare e riflettere sul tema della violenza di genere.

Inoltre vi sarà un momento di ricordo nei confronti di Franca Cagliani, artista mancata lo scorso agosto che proprio nella Sala Civica aveva esposto le sue opere. Attraverso la sua arte, la pittrice ha saputo raccontare l’universo femminile con raffinatezza, poesia e delicatezza. È stata proprio la figura femminile ad essere soggetto della ricerca espressiva di Cagliani. Dipinti ad olio e acquerelli fortemente personalizzati: così la sua pittura spicca per la nitidezza del segno accompagnata da un forte equilibrio e una fantasia delicata.

Luciano Maria Rossi, marito dell’artista, donerà, durante la cerimonia, un’opera dell’artista al Comune di Mandello del Lario permettendo a tutta la cittadinanza di continuare ad ammirare nel tempo l’eredità artistica della pittrice.

L’Assessore Pachera sottolinea: “Con “Donne innamorate” abbiamo voluto offrire alla cittadinanza un’occasione di riflessione che passa attraverso la bellezza, la sensibilità e la forza creativa delle donne. L’arte ha il potere straordinario di parlare a tutti, superando ogni barriera, ed è per questo che rappresenta uno strumento prezioso all’interno del percorso “Non solo 25 novembre”: per educare al rispetto, valorizzare il talento femminile e promuovere un dialogo autentico nella nostra comunità. Un ringraziamento speciale va alle curatrici, alle artiste, a Telefono Donna, a Roberto Bregaglio e al professor Rossi per aver voluto condividere con Mandello un ricordo così prezioso di Franca Cagliani.”