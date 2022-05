Al via oggi, venerdì 6 maggio, la quinta edizione organizzata dal Comune di Bellano

680 i giovani partecipanti, provenienti dalle scuole della Provincia di Lecco, Como e Sondrio, pronti a esibirsi da solisti o in orchestra. L’evento proseguirà fino a domenica 8 maggio

BELLANO – Si è aperto oggi, venerdì 6 maggio, il concorso “Bellano paese degli artisti” organizzato dal Comune di Bellano e in programma fino a domenica 8 maggio. La novità di questa quinta edizione riguarderà la modalità di svolgimento dell’evento che, a differenza di quanto accaduto nel 2021, si terrà in presenza. Ad animare le vie e le piazze del paese 680 giovani musicisti.

La partecipazione al concorso è aperta ai ragazzi fino ai 18 anni di età, che potranno esibirsi da solisti, in orchestra o in entrambe. Durante l’iniziative previste quattro sezioni, suddivise in ensemble vocali/strumentali scuola primaria, scuola secondaria di primo grado non a indirizzo musicale; solisti (qualsiasi strumento), duo o trio, ensembles, orchestre di scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale, solisti del liceo musicale; pianoforte solo – indirizzo concertistico; pianoforte solo – premio speciale “Giuseppe Zelioli”.

A collaborare con il Comune, gli insegnanti della sezione musicale delle scuole secondarie di primo grado. Commenta con entusiasmo questo principio di ritorno alla normalità Irene Alfaroli, assessore al Turismo: “Dopo due anni difficili, finalmente si torna in presenza. Sarà in modalità online solo la sezione “Zelioli”. In questi tre giorni ospiteremo a Bellano centinaia di giovani musicisti, provenienti dalle scuole della provincie di Lecco, Como e Sondrio, che si esibiranno da solisti o in orchestra. A tutti loro verrà offerto l’ingresso gratuito all’Orrido”.

Affidata la direzione artistica del concorso ai professori Michele Santomassimo e Michele Chiascione. La giuria sarà invece composta da docenti di conservatorio e professori di musica. Previsti premi, sotto forma di borse di studio, per i primi assoluti di ogni categoria.