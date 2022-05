Appuntamento dal 13 maggio tutti i venerdì alle 21 presso la Biblioteca Comunale – Centro Diurno

Proposti giochi da tavolo adatti a tutti per divertirsi insieme e aiutare i più piccoli e i ragazzi a crescere attraverso il confronto con gli altri, nel rispetto di regole condivise

MANDELLO – Dopo due anni di stop ritornano i venerdì sera di “Stasera giochiamo” alla Biblioteca Comunale – Centro diurno di Mandello, organizzati dal gruppo “L’Ordine della Civetta” che dal 13 maggio si prepara ad accogliere chiunque abbia voglia di trascorrere una serata di divertimento in compagnia.

L’orario d’inizio è previsto alle 21, per dare la possibilità di cenare con calma. Ai più nottambuli concessa l’opportunità di fermarsi anche fino all’1.30.

Protagonisti dell’iniziativa i giochi da tavolo, adatti per tutti e per tutte le età, e l’attività di gioco intesa non solo come divertimento, ma come processo che aiuta a cresce attraverso lo scontro e il confronto con gli altri, nel rispetto di regole ben precise e condivise da tutti i partecipanti, che facciano imparare l’importanza di valori come la lealtà e il rispetto del prossimo.

In vista di questo atteso ritorno, l’Assessorato alla cultura e all’istruzione di Mandello offre la sua collaborazione anche per intraprendere nuove iniziative sempre correlate al gioco.