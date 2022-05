Protagonisti degli appuntamenti, entrambi venerdì 6 maggio, i libri di Sara Magnoli

Un’occasione di confronto per capire come tutelarsi dai rischi del web e preservare i propri dati personali, grazie all’intervento di alcuni esperti

MANDELLO – L’utilizzo consapevole e responsabile della rete internet e dei social media: questo il tema che verrà affrontato nei due incontri organizzati venerdì 6 maggio in occasione della IV edizione del Festival della Letteratura 2022 a Mandello del Lario.

Protagonisti dei due appuntamenti i libri “Dark Web” e “Fuori dal Branco”, romanzi di Sara Magnoli, giornalista e scrittrice, che serviranno come punto di partenza per affrontare il delicato tema della cybersecurity. Ad aprire la giornata l’evento delle ore 10.15 presso l’IC A. Volta per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria. Seguirà in serata l’iniziativa dedicata ai genitori e non solo, che si svolgerà presso il teatro di San Lorenzo alle ore 20.45.

“Si tratta di incontri molto importanti e interessanti per quanto riguarda i pericoli in tema di sicurezza in cui possono incorrere i ragazzi, ma anche gli adulti”, spiega Doriana Pachera, assessore alla Cultura.

Indubbiamente il web e gli strumenti connessi in rete come pc e smartphone hanno in questi anni cambiato la nostra vita, accorciando le distanze e dando la possibilità di fare cose che fino a qualche tempo fa ritenevamo impossibili.

Come tutto, anche il mondo di internet ha un rovescio della medaglia: spesso i nostri dati personali, le nostre informazioni e i nostri documenti finiscono in mano a malintenzionati che rischiano di mettere in crisi anche la nostra vita reale, compiendo furti di personalità e di documenti riservati.

Per tutelarsi è importante conoscere le regole che determinano il corretto utilizzo della rete, i rischi che questa comporta e come potersi proteggere dagli stessi. Meglio farsi trovare pronti, invece che aspettare sia troppo tardi.

Ancor più gravi conseguenze possono derivare dall’utilizzo sconsiderato del web da parte dei giovani, ritenuti la categoria maggiormente a rischio.

A condurre l’incontro in mattinata coi ragazzi sarà Simona Buzzella del Puntogiovani Mandello, già conosciuta dai ragazzi perché responsabile da anni del progetto online e offline attraverso il quale offre una riflessione sui rapporti interpersonali tra pari e la conoscenza dell’ approccio scorretto con i social.

Guiderà invece gli adulti Paolo Valsecchi, giornalista lecchese tra gli autori, insieme a Lorenzo Bonini e Stefano Scaccabarozzi, del libro “Io sono nessuno”, biografia di Piero Nava, primo testimone di giustizia nella storia d’Italia.

A presenziare anche l’autrice dei due libri Sara Magnoli; il fondatore e presidente di Easy net Giorgio Missaglia, che attualmente svolge attività di divulgazione nell’ambito della sicurezza informatica; la titolare dell’azienda ATLAN66, specializzata in informatica forense, Maria Pia Izzo, iscritta all’albo dei periti/CTU del tribunale di Monza; e l’avvocato Eva Balzarotti, specializzata in informatica forense e operativa nel settore da vent’anni.

“Mi auguro che l’invito a partecipare all’incontro venga accolto, trattandosi di una tematica super attuale e importante, fondamentale da conoscere e approfondire”, conclude Doriana Pachera.