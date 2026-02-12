Festival della Letteratura a Mandello: salute e cultura si intrecciano nei prossimi appuntamenti

Il dottor Missaglia parla di nutrizione ai ragazzi e ai genitori

Venerdì in biblioteca la presentazione del romanzo di Silvia Colombo

MANDELLO – Salute e cultura si intrecciano nel calendario di iniziative promosse dall’Amministrazione comunale di Mandello nell’ambito del Festival della Letteratura, che nei prossimi giorni offrirà alla cittadinanza momenti di approfondimento dedicati al benessere dei più giovani e alla forza delle storie.

Venerdì 13 febbraio alle ore 21.00, presso la Biblioteca Comunale Ercole Carcano, sarà presentato il libro “La vita non è roba per tutti”, secondo romanzo dell’autrice mandellese Silvia Colombo.

L’opera è una raccolta di racconti in cui i protagonisti cercano una luce capace di filtrare attraverso le crepe della quotidianità, per sopportare il peso del malessere o affrontare i percorsi impervi del corpo e dell’anima. Le storie attraversano scenari diversi – dalla rotta balcanica dei migranti agli abissi del mare, fino alle rive del lago di casa – intrecciando memorie, incontri e destini.

Una bambina dislessica, una megattera solitaria, un migrante in cerca di futuro, un disertore, due adolescenti segnati da un danno, una contadina pugliese, una bibliotecaria che gioca a fare Cupido, un’ostetrica che si confronta con i confini della vita e un carabiniere fuori dagli schemi: personaggi diversi, accomunati dalla necessità di scegliere tra resistere o sfidare, fermarsi o esplorare territori inesplorati delle relazioni umane.

«Abbiamo tutti bisogno di storie, perché nelle storie c’è sempre qualcosa di noi – commenta l’autrice –. La mia speranza è che, nel leggerle, ciascuno si lasci scoprire dentro ritrovando così un frammento di sé».

A dialogare con Silvia Colombo sarà l’autrice di saggistica e narrativa Adriana Lafranconi, in un confronto che promette di accompagnare il pubblico tra scrittura, ispirazione e identità.

Alimentazione e crescita con il dottor Marco Missaglia

Su richiesta degli insegnanti dell’Istituto Comprensivo Statale A. Volta, il Comune ha organizzato due appuntamenti con il dottor Marco Missaglia, dietologo e nutrizionista specializzato in Scienza dell’Endocrinologia Sperimentale.

Il primo incontro si è tenuto oggi, giovedì 12 febbraio, alle ore 11.00, rivolto agli alunni delle classi seconde dell’istituto. Il secondo appuntamento, aperto ai genitori delle scuole primarie e secondarie e a tutta la cittadinanza interessata, è in programma mercoledì 18 febbraio alle ore 21.00 presso l’Aula Magna di via Risorgimento 33.

Al centro degli incontri, il tema della corretta e sana alimentazione nel delicato periodo della crescita, tra i 6 e i 14 anni. Una fase in cui il corpo attraversa trasformazioni profonde: sviluppo osseo, maturazione cognitiva e primi segnali della pubertà richiedono un apporto nutrizionale adeguato e bilanciato.

Nutrirsi bene in questa fascia d’età non significa soltanto “mangiare per crescere”, ma fornire all’organismo il carburante necessario per costruire le basi della salute futura. Le abitudini alimentari, infatti, si consolidano proprio nei primi anni di vita e influenzano in modo significativo il rischio di sviluppare patologie croniche in età adulta.

Indipendentemente dal livello di attività fisica, ogni ragazzo ha bisogno di una dieta varia ed equilibrata che segua i principi della Piramide Alimentare. Durante gli incontri, il dottor Missaglia fornirà indicazioni pratiche e scientificamente fondate, cogliendo l’occasione per presentare il suo libro “Gusto e salute. L’abc per una sana alimentazione”.

«Abbiamo accolto immediatamente con piacere la richiesta degli insegnanti a trattare un tema così importante ed attuale – commenta l’assessore alla Cultura e all’Istruzione Doriana Pachera –. Un bambino ben nutrito si ammala meno frequentemente, recupera più velocemente dopo un’influenza o un infortunio e sviluppa abitudini sane che sono alla base del nostro sistema immunitario. Reputo di fondamentale rilevanza affrontare questo argomento con i genitori e con chiunque fosse interessato ad ascoltare consigli in merito alla nostra salute da uno specialista esperto come il dottore».