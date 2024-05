Festival della Letteratura, arriva l’atleta Giambattista “Tita” Lizzoli

Presenterà il suo libro dal titolo “Pochi secondi”

Verrà intervistato da Stefania Valsecchi (Steppo)

MANDELLO DEL LARIO – Continuano gli appuntamenti del Festival della Letteratura, organizzato dall’Assessore alla Cultura e Istruzione, Doriana Pachera. Nel prossimo incontro, il premanese Giambattista “Tita” Lizzoli presenterà il suo libro dal titolo “Pochi secondi“. Lizzoli verrà intervistato da Stefania Valsecchi (Steppo). L’appuntamento è per martedì 14 maggio alle ore 21 presso la Lega Navale di Via Pramagno numero 8.

Era il febbraio del 1998, Tita aveva 31 anni, nel pieno della sua carriera viene investito da un camion mentre si allenava lungo la provinciale tra Taceno e Bellano. Lui, campione del mondo di corsa di montagna, si è trovato schiacciato dall’autoarticolato contro il guard rail, sulle strade di case, dopo diverse centinaia di ascese potenzialmente ben più pericolose. Abituato a toccare il cielo con un dito, si è trovato invece steso a terra con una grande paura, ovvero non riuscire nemmeno più a camminare. Ed invece, dopo una lunga degenza e alcune operazioni, è tornato a poggiarsi sulle proprie gambe.

Ma non è stato questo il ricovero che lo ha portato a scrivere la sua biografia, nata decisamente in tempi più recenti. Era l’agosto del 2020: in piena pandemia una grave infezione a livello del bacino, dove un impianto strutturale gli “tiene insieme” le ossa dal momento dell’incidente, costringe il premanese ad entrare in ospedale. Una permanenza durata trentacinque giorni, vissuti in camera da solo, viste le limitazioni in essere per contenere la diffusione del covid. Da qui l’esigenza di ingannare il tempo, di trovare un’occupazione per tirare sera, ed è cosi che inizia a scrivere.

Quell’anno i suoi testi rimangono nel computer, come l’anno successivo, fino al dicembre scorso, quando Tita decide di portare tutto ad un conoscente giornalista per far correggere quanto ha scritto e poterlo pubblicare. Il libro viene pubblicato a giugno del 2022 ed è dedicato alla moglie di Tita.