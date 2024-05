Festival della Letteratura: Sara Magnoli presenta il libro “Il Cuore in Guerra”

L’appuntamento è per mercoledì 15 maggio

L’autrice presenterà anche il libro “Dark Web”

MANDELLO DEL LARIO – Continuano gli appuntamenti del Festival della Letteratura, organizzato dall’Assessore alla Cultura e Istruzione, Doriana Pachera. Nel prossimo incontro, la scrittrice Sara Magnoli incontrerà le classi seconde e terze dell’Istituto Comprensivo Statale Alessandro Volta per presentare il suo ultimo libro dal titolo “Il Cuore in Guerra“. Durante la mattinata, saranno presenti anche la dott.ssa Maria Pia Izzo e l’avv. Eva Balzarotti. L’appuntamento è per mercoledì 15 maggio alle ore 10.30.

Sara Magnoli è laureata in lingue e letterature straniere moderne all’Università degli Studi di Milano. E’ stata giornalista e ha sempre avuto una passione per la scrittura ed è autrice di libri per ragazzi e adulti.

Trama libro

Noura viene dal Pakistan, vive con la mamma da quando il papà è scappato con un’altra donna, così ha raccontato loro il suo datore di lavoro, l’ingegner Conti. Ha paura di dover lasciare la sua nuova casa e Lorenzo, di cui è innamorata, ricambiata, per i ricatti e le minacce di Rudy, che si è invaghito di lei e che le ha scattato alcune foto compromettenti, anche se lei non ricorda nulla. Questo la spaventa perché teme di star perdendo la memoria come è successo alla sua nonna. In realtà è tutta una montatura creata ad arte da Rudy che ha sciolto della droga nel bicchiere di Noura durante una festa. Ha scommesso con il cugino Attila che la ragazza sarà di “sua proprietà” e per vincere è disposto a tutto, anche a far allontanare la professoressa Cristofori, l’unica che pare aver capito cosa stia accadendo. Ma c’è Lorenzo, nerd, rapper e giocatore di basket, per il quale Noura significa tanto. Il ragazzo non si dà per vinto davanti ai silenzi e alle mezze parole della ragazza e decide di indagare per scoprire la verità.

L’autrice presenterà anche un altro libro dal titolo “Dark Web”

Vesna, nome falso scelto da Eva, la protagonista, di 14 anni, per diventare una influencer da milioni di like. Doom Lad è il nickname di lui: significa “ragazzo del destino”. Ma lui non è ciò che dice di essere e il web è una ragnatela in cui cadono le ragazzine. Le loro immagini rubate viaggiano nel buio della rete. Giovanni Boccaccio è il nome d’arte di un ispettore infiltrato nel dark web che cerca di salvare minorenni intrappolate nella ragnatela. Eva non sospetta nulla di quello che c’è dietro i messaggi, le chat e le immagini che scambia con Doom Lad. Prima le foto, poi i video e infine un appuntamento in hotel. E lì si ritrova sola quasi sul baratro. Eva parla con un unico amico, compagno di scuola perseguitato dai bulli. Lui le vuole bene e vorrebbe proteggerla, ma è confuso e forse anche un po’ ingenuo.