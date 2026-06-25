Festival di Bellagio e del Lago di Como. Al via la XV edizione tra musica da Oscar e inclusione

Dal 26 al 29 giugno quattro appuntamenti tra Bellagio, Ello, Menaggio e Dervio con orchestre, colonne sonore e repertorio classico

L’inaugurazione al Grand Hotel Villa Serbelloni sarà dedicata ai compositori italiani premiati con l’Oscar, da Nino Rota a Ennio Morricone

BELLAGIO – Quattro appuntamenti tra Bellagio, Ello, Menaggio e Dervio apriranno dal 26 al 29 giugno la XV edizione del Festival di Bellagio e del Lago di Como. Musica, cinema, inclusione sociale e solidarietà saranno i temi al centro del primo fine settimana della rassegna, che attraverserà secoli di storia musicale, dal Rinascimento alle più celebri colonne sonore premiate a Hollywood.

Ad inaugurare il Festival sarà venerdì 26 giugno alle 20.45 il concerto in programma nel Salone Reale del Grand Hotel Villa Serbelloni di Bellagio. L’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como, diretta dal maestro Alessandro Calcagnile, proporrà un omaggio ai compositori italiani vincitori del Premio Oscar, con musiche di Nino Rota, Luis Bacalov, Giorgio Moroder, Dario Marianelli, Nicola Piovani ed Ennio Morricone. Un viaggio attraverso alcune delle colonne sonore più celebri della storia del cinema, pensato per celebrare il contributo della creatività italiana alla settima arte. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il giorno successivo, sabato 27 giugno alle 20.45, il Festival farà tappa a Ello, nel Parco di Casa San Giuseppe. I Fiati dell’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como, in collaborazione con il Lario Brass Ensemble e diretti dal maestro Fulvio Clementi, accompagneranno il pubblico in un percorso musicale che attraversa oltre quattro secoli di storia, da Tylman Susato ai Coldplay, passando per Händel, Puccini, Grieg, Gershwin, Morricone e Piovani. La serata sarà organizzata a scopo benefico a favore dell’Associazione Culturale Dr. Franco Tanzi ETS.

Domenica 28 giugno alle 20.45 sarà invece la Chiesa di Santo Stefano di Menaggio a ospitare l’Orchestra AllegroModerato diretta dal violoncellista Andrea Stringhetti. La formazione, riconosciuta a livello internazionale per la capacità di unire qualità artistica e inclusione sociale, riunisce musicisti professionisti e giovani strumentisti con disabilità. Il programma proporrà pagine di Beethoven, Dvořák, Musorgskij e Šostakovič, con la conclusione affidata all’Inno alla Gioia dalla Nona Sinfonia di Beethoven.

Il primo fine settimana del Festival si chiuderà lunedì 29 giugno a Dervio, nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, in occasione della festa patronale. L’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como, diretta e accompagnata al violino dal maestro Francesco Borali, eseguirà alcune delle pagine più amate del repertorio barocco e romantico, tra cui La Primavera e L’Estate dalle Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, il concerto La Tempesta di Mare, il Canone di Johann Pachelbel e l’Intermezzo dalla Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni.

Con questi primi appuntamenti il Festival di Bellagio e del Lago di Como conferma la propria vocazione a mettere in dialogo tradizione e contemporaneità, valorizzando il patrimonio musicale attraverso proposte che intrecciano cultura, territorio, partecipazione e inclusione. La programmazione proseguirà dal 1° luglio con l’avvio della rassegna Lisztmania, dedicata al compositore ungherese Franz Liszt.