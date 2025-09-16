Festival Nazionale dei Borghi più belli d’Italia. Bellano capitale di cultura, tradizioni e sostenibilità

Incontri, dibattiti e spettacoli folkloristici nel cuore del Lago di Como

Appuntamento dal 26 al 28 settembre

BELLANO – Sarà Bellano, incantevole borgo affacciato sul Lago di Como, ad accogliere dal 26 al 28 settembre la XVII edizione del Festival Nazionale dei Borghi più belli d’Italia, l’evento annuale più importante dell’Associazione. Per tre giorni, questa suggestiva cittadina lariana si trasformerà in un vivace palcoscenico di incontri, dibattiti, spettacoli folkloristici e iniziative dedicate a temi fondamentali come la sostenibilità, la valorizzazione del territorio e la qualità della vita nei piccoli borghi.

La cerimonia inaugurale, in programma per venerdì 26 settembre, darà ufficialmente il via al Festival con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e figure di spicco provenienti dal mondo della cultura, dell’impresa e dell’enogastronomia. Al taglio del nastro saranno presenti Antonio Rusconi, Sindaco di Bellano; Fiorello Primi, Presidente dei Borghi più belli d’Italia; Barbara Mazzali, Assessore al Turismo, Marketing territoriale, Moda e Grandi eventi della Regione Lombardia; e Pietro Marrapodi, Gestore Governativo della Navigazione Laghi.

Sempre nel pomeriggio di venerdì, alle ore 16:30, si terrà il convegno dal titolo “Valorizzazione delle Produzioni Tipiche dei Borghi più Belli d’Italia”. L’evento vedrà la partecipazione del conduttore televisivo e ambasciatore dei Borghi più belli d’Italia, Osvaldo Bevilacqua, di Riccardo Cuomo, Direttore della Borsa Merci Telematica Italiana, e di Oscar Farinetti, imprenditore di fama, che presenterà in seguito il suo ultimo libro, “La regola del silenzio”.

A chiudere la giornata inaugurale del Festival sarà una suggestiva crociera con cena sul Lago di Como, a bordo della storica motonave Concordia. La navigazione partirà da Bellano e toccherà le incantevoli tappe di Tremezzo, Isola Comacina e Corenno Plinio, regalando ai partecipanti un’esperienza indimenticabile.

Sabato 27 settembre la giornata prenderà il via con il corteo dei sindaci e dei delegati, accompagnato dalla fanfara dei Bersaglieri di Lecco e dai gruppi folkloristici lombardi. A Villa Monastero di Varenna si terrà un workshop dedicato agli amministratori dei comuni associati, con un focus sulle buone pratiche delle associazioni regionali e la firma del protocollo “Destinazione Italia”.

Nel pomeriggio spazio al dibattito sulle soluzioni energetiche sostenibili e al convegno “Borgh-AI”, che approfondirà l’uso dell’intelligenza artificiale per valorizzare i borghi. In serata, la rassegna letteraria “Il bello dell’Orrido” proporrà un dialogo tra lo scrittore Andrea Vitali e Armando Besio, mentre gli spazi espositivi e gastronomici accoglieranno visitatori e delegati con showcooking e spettacoli dal vivo.

Domenica 28 settembre sarà dedicata alle esperienze all’aria aperta e ai grandi temi legati al futuro dei borghi. La mattinata prenderà il via con un’escursione lungo il suggestivo Sentiero del Viandante fino a Corenno Plinio, seguita da un aperitivo offerto dal Comune di Dervio.

A Bellano, in Piazza Tommaso Grossi, si terrà il convegno “La Restanza”, focalizzato sulle strategie di ripopolamento e sulla resilienza delle comunità locali, con interventi di rappresentanti istituzionali, esperti di turismo e partner internazionali. Nel corso della giornata verrà inoltre annunciata la partnership con Mastercard per promuovere lo sviluppo del turismo esperienziale nei Borghi più belli d’Italia.

Di grande rilievo nel Festival sarà l’area dedicata all’enogastronomia, dove chef provenienti da tutta Italia si alterneranno per celebrare e valorizzare le ricche tradizioni culinarie regionali.

Numerose saranno le opportunità di intrattenimento per il pubblico, con animazioni dedicate che offriranno uno sguardo autentico sul ricco patrimonio di tradizioni e folclore dei Borghi più belli d’Italia.

Il Festival si chiuderà con la cerimonia di consegna della bandiera al borgo che ospiterà l’edizione 2026, seguita da spettacoli dal vivo, musica coinvolgente e dal grandioso spettacolo pirotecnico che illuminerà il Lago di Como.

“Il XVII Festival Nazionale de I Borghi più belli d’Italia – dichiara il presidente dell’Associazione, Fiorello Primi – si preannuncia come l’edizione dei record di partecipazione. Saranno oltre 200 i borghi rappresentati e circa 400 i delegati presenti alla tre giorni di Bellano. Un’importante vetrina che permetterà ai borghi associati di farsi conoscere da turisti e visitatori attratti da questa splendida località sul Lago di Como. Un’occasione di promozione che Regione Lombardia ha sostenuto con grande convinzione e che il Comune di Bellano, insieme alla rete lombarda dei Borghi più belli d’Italia, ha saputo valorizzare nel migliore dei modi”.

“È per noi un grande onore e un vero piacere – commenta il Sindaco di Bellano, Antonio Rusconi – ospitare il Festival Nazionale dei Borghi più Belli d’Italia nella nostra città. I mesi dedicati all’organizzazione sono stati intensi, ma sono convinto che il lavoro di squadra abbia dato i suoi frutti, offrendo un programma che rappresenta al meglio la vitalità e la bellezza dei piccoli borghi italiani”.

Rusconi aggiunge: “Questo Festival sarà un’occasione straordinaria per condividere buone pratiche, confrontarsi con gli altri borghi partecipanti e scoprire le eccellenze enogastronomiche che rendono unica l’Italia. Per Bellano, infine, rappresenta un momento prezioso di promozione turistica. Desidero quindi ringraziare sentitamente l’Associazione ‘I Borghi più belli d’Italia’, Regione Lombardia, oltre a tutti gli enti e gli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione di questa XVII edizione”.

“La Lombardia ospita quest’anno il Festival Nazionale de I Borghi più belli d’Italia, un grande omaggio all’anima rurale del nostro Paese che rilancia la regione come terra autentica di borghi. Palcoscenico d’eccezione sarà Bellano, affacciata sul Lago di Como, dove accoglieremo delegati provenienti da un ricco mosaico di identità, tradizioni e bellezze custodite dalle nostre piccole comunità, sempre più apprezzate anche dal turismo internazionale – afferma Barbara Mazzali, Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia – Con i suoi 1.038 piccoli comuni, la Lombardia è la seconda regione d’Italia per numero di borghi, che con la loro bellezza discreta e la forza delle tradizioni sono sempre più protagonisti dell’offerta turistica regionale. La nostra è una meta ‘policentrica’, capace di coniugare la vivacità urbana con il respiro lento dei paesaggi lacustri, montani e rurali”.

“Ad oggi – conclude Mazzali – i Borghi più belli d’Italia in Lombardia sono 27: una rete che unisce laghi, montagne e pianure, raccontando l’autenticità delle nostre comunità e il piacere di scoprire, passo dopo passo, il volto più autentico della regione”.

L’area espositiva accoglierà oltre 200 Comuni, organizzati per aree regionali, insieme a stand istituzionali e sponsor. Il Festival gode del patrocinio del Ministero del Turismo ed è sostenuto dall’Assessorato al Turismo della Regione Lombardia. Tra gli altri enti promotori figurano la Provincia di Lecco, la Camera di Commercio Como-Lecco, l’Autorità di Bacino del Lario e la Navigazione Laghi di Maggiore, Garda e Como.

PROGRAMMA-FESTIVAL-BORGHI-2025