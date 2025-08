Festival Tra Lago e Monti. Due concerti d’eccellenza tra jazz e atmosfere francesci

Un’esperienza culturale che unisce arte, natura e storia nel cuore del Lago di Como

In programma martedì 5 e venerdì 8 agosto a Varenna

VARENNA – Dopo il successo delle prime due tappe a Lecco e Dervio, il Festival Tra Lago e Monti approda a Varenna con due concerti dal repertorio originale e di particolare interesse artistico. Giunto alla sua 38^ edizione, il Festival continua a distinguersi per la qualità delle proposte musicali e la valorizzazione di luoghi suggestivi del territorio lariano, offrendo al pubblico esperienze culturali uniche tra paesaggio e musica.

Il primo appuntamento musicale a Varenna si terrà martedì 5 agosto alle ore 21:15, nella splendida cornice di Villa Cipressi. In programma il concerto intitolato “Ellington: The Duke Quartet”, un omaggio originale al grande compositore americano.

I protagonisti della serata saranno: Roberto Porroni alla chitarra, Adalberto Ferrari al clarinetto e C-melody, Marija Drincic al violoncello, Marco Ricci al contrabbasso e Tommy Bradascio alla batteria.

“Duke Ellington è uno dei protagonisti assoluti della musica del XX secolo. Il suo jazz si distingue per un’eleganza raffinata, che gli valse il soprannome di ‘Duca’ anche per il suo stile impeccabile nel vestirsi, e per una costante ricerca artistica e innovativa – continuano gli organizzatori dell’iniziativa – Accanto ai capolavori più celebri, si propone la riscoperta di composizioni meno conosciute ma di grande valore artistico, come i brani Oclupaca, Smada, The Mooche e i Concerti Sacri, che Ellington considerava la sua opera più significativa”.

Il secondo appuntamento si terrà sempre a Varenna, presso la Chiesa di Santa Marta, venerdì 8 agosto alle ore 21:15. Il concerto, intitolato “Atmosfere francesi (e non solo) per oboe e arpa”, vedrà esibirsi Luca Stocco all’oboe ed Elena Piva all’arpa.

Gli organizzatori illustrano il valore simbolico dell’arpa e presentano il programma del concerto: “Questo strumento richiama immediatamente la musica francese e il suo raffinato esprit de finesse, essendo stato particolarmente apprezzato dai compositori francesi tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Oltre ai grandi classici di Debussy, Fauré e Saint-Saëns, il programma offre l’occasione di riscoprire autori meno noti ma di grande valore artistico, come Cécile Chaminade e Albert Zabel. L’inedito abbinamento con l’oboe regalerà una prospettiva originale a brani di Bach, Donizetti e Monti, eseguiti da musicisti di primo piano, prime parti dell’Orchestra Sinfonica di Milano”.

I due concerti rientrano nel programma del Lake Como Varenna Festival, giunto alla sua sesta edizione.

L’ingresso ai concerti è libero.