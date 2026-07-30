Festival “Tra Lago e Monti”, i primi due concerti del mese di agosto a Varenna

Domenica 2 l’Ensemble Duomo a Villa Cipressi

Mercoledì 5 il Windqueentet nella chiesa di Santa Marta

LECCO – Doppio appuntamento a Varenna per i primi due concerti del mese di agosto del Festival di musica “Tra Lago e Monti”. Dopo i primi eventi (l’inaugurazione a Lecco a Palazzo Belgiojoso il 19 luglio con il “Cuartet” e l’appuntamento del 25 luglio a Dervio, protagonista il trio “Classic & Jazz”), la rassegna – diretta da Roberto Porroni e sostenuta da Confcommercio Lecco, Deutsche Bank, Confartigianato Imprese Lecco, Fondo Sostegno delle Arti dal Vivo (Fondazione Comunitaria del Lecchese, Acinque, Larioreti Holding e Silea), Camera di Commercio di Como-Lecco, Regione Lombardia, Valle Spluga, Galperti, Ciresa Formaggi e By Carpel – vivrà due concerti nella “perla del Lario”, entrambi con inizio alle ore 21.15: il 2 agosto, presso la Terrazza di Villa Cipressi, spazio all’Ensemble Duomo con “La grande musica americana del ‘900″, mentre il 5 agosto nella chiesa di Santa Marta saranno di scena le Windqueentet con “Fiati al femminile tra classicismo e opera”.

Partiamo dalla proposta di domenica 2 agosto. Ad esibirsi a Varenna, nella suggestiva Villa Cipressi, sarà l’Ensemble Duomo formata da Roberto Porroni alla chitarra, Letizia Spaggiari al flauto, Yoko Morimyo al violino, Antonio Leofreddi alla viola, Marcella Schiavelli al violoncello e Gerardo Capaldo alle percussioni e macchina da scrivere. Il programma cerca di riassumere e condensare le differenti sfaccettature della ricchissima stagione della musica americana del ‘900, con le sue canzoni immortali di Gershwin, Lacalle e Arlen, con le irripetibili colonne sonore di Henry Mancini e James Horner. Da segnalare in particolare il brano di Leroy Anderson dal titolo “The Typewriter (Il dattilografo)”, reso celebre dall’interpretazione cinematografica di Jerry Lewis, dove la macchina da scrivere assurge a ruolo di strumento solista.

Mercoledì 5 la chiesa di Santa Marta di Varenna ospiterà invece il “Windqueentet”, formato da cinque giovani e affermate musiciste, che accompagnerà gli spettatori alla scoperta del repertorio per quintetto di fiati. Un ensemble che si presta per le sue caratteristiche alla trascrizione di brani d’opera celebri (Rossini, Bellini, Mascagni e Bizet).

Gli altri appuntamenti ad agosto-settembre

8 agosto Barzio, Chiesa Sant’Alessandro ore 20.30: “Brasilar: Brasile e Argentina in musica”, Cuartet; 10 agosto Barzio, Chiesa Sant’Alessandro ore 20.30: “Serata Schumann”, La Vittoria Ensemble; 11 agosto Maggio, Area Corti ore 20.30: “George & Astor: ritratti di Gershwin e Piazzolla”, violoncello-chitarra-batteria; 12 agosto Vendrogno, Chiesa della Madonnina ore 21: “La Francia e la musica cinese”, Mirum Musicis Ensemble; 14 agosto Cremeno, Chiesa San Giorgio ore 20.30: “Armonie antiche”, flauto e arpa; 17 agosto Concenedo (Barzio), Madonna del Carmelo ore 18.30: “Classico e neoclassico”, Ensemble Duomo; 19 agosto Maggio, Chiesa Natività ore 20.30: “Schubert, Stravinski”, Anton & Maite Piano Duo; 21 agosto Cassina, Piazza comunale ore 20.30: “Una serata gitana; omaggio a Djanjo Reinhardt”, pianoforte e violino; 24 agosto Moggio, Chiesa San Francesco ore 20.30: “Le corde dell’anima”, arpa e chitarra; 5 settembre Corenno Plinio ore 21, piazzetta: “Bach in jazz”, flauto – contrabbasso – pianoforte; 9 settembre Varenna, Terrazza Villa Cipressi ore 21.15: “Two Worlds”, saxofono e chitarra.

Tutti i concerti sono a ingresso libero senza prenotazione e fino a esaurimento posti disponibili. Per informazioni sul festival – a cui hanno contribuito anche i Comuni di Lecco, Barzio, Bellano, Cassina, Cremeno, Dervio e Varenna, oltre che le Pro Loco di Dervio e Vendrogno, il Monastero del Carmelo di Concenedo e le Parrocchie di Barzio, Maggio, Moggio, Cremeno, Vendrogno – utilizzare i seguenti canali: biglietteria@amduomo.it. Sito internet: www.robertoporroni.it; Facebook: ROBERTOPORRONIMUSICISTA; Instagram: roberto_porroni