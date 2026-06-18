Fumetti. Presentato ad Abbadia il fumetto su Pietro Vassena

Opera scritta dal giornalista Stefano Bolotta

“Grazie a Cariboni e alla famiglia Vassena per il supporto” dichiara lo sceneggiatore

ABBADIA LARIANA – È stato presentati ieri nella sala civica “Don Gnocchi” di Abbadia Lariana il fumetto “Il genio tornato dagli abissi” (Il palazzo della Pescalina editore, 2026), scritto dal giornalista e sceneggiatore lecchese Stefano Bolotta.

Il fumetto racconta la storia di Pietro Vassena, inventore lecchese, purtroppo spesso dimenticato dai suoi stessi concittadini. Su Vassena Bolotta ha realizzato video, incontri didattici e ora anche un fumetto. Nell’opera lo sceneggiatore lariano racconta il periodo in cui Vassena ha costruito il suo celebre C3, il batiscafo con cui realizzò il record mondiale d’immersione, utilizzando due distinti archi temporali.

Una particolarità del fumetto è la scelta di affidarne i disegni a due diversi artisti, con Nicola Madinelli che si è occupato di ritrarre la Lecco della prima metà del secolo scorso e Gabriele Paoli che ha disegnato la parte della storia contemporanea.

«L’idea di realizzare un fumetto su Pietro Vassena è giunta come naturale evoluzione del mio interesse sull’argomento – spiega Bolotta – Dopo avere proposto sul tema laboratori di scrittura, conferenze e video, ho deciso di trasporre la fantastica storia del C3 a fumetti, unendo così due passioni. Devo ringraziare Marco Cariboni per avere creduto subito nel progetto, la famiglia Vassena e la Scuola del fumetto per averci supportato in ogni aspetto della lavorazione. L’obiettivo è portare il più lontano possibile questa vicenda e tenere accesa la fiammella dell’attenzione sulla figura di Pietro Vassena».

Alla presentazione erano presenti anche gli stessi eredi di Vassena, la nuora Maria Carla e la nipote Francesca, con marito e figli.