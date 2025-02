Futuro Antico. In Dialogo con le opere del Museo d’Arte Sacra di Mandello del Lario

Presenti le opere realizzate dalle studentesse e dagli studenti della classe 3F del Liceo Artistico “Fausto Melotti” di Cantù nell’anno scolastico 2023-2024

Il progetto è nato con l’intento di far conoscere il patrimonio artistico del Museo d’Arte Sacra di Mandello del Lario alle giovani generazioni

MANDELLO – Sabato 1 marzo 2025 sarà inaugurata la mostra Futuro Antico esito di un PCTO ideato dall’Ufficio Beni Artistici della Diocesi di Como, che espone le opere realizzate dalle studentesse e dagli studenti della classe 3F del Liceo Artistico “Fausto Melotti” di Cantù nell’anno scolastico 2023-2024.

Il progetto è nato con l’intento di far conoscere il patrimonio artistico di una realtà museale della Diocesi di Como – il Museo d’Arte Sacra di Mandello del Lario – alle giovani generazioni, future custodi di una memoria che mai come in questo momento è da trasmettere ai posteri il più possibile intatta.

L’attività didattica si è svolta in due fasi. La prima, di carattere più teorico, è stata condotta dalle storiche dell’arte Chiara Brizzolari e Beatrice Pizzi che hanno guidato i giovani presenti alla scoperta del patrimonio artistico di Mandello, prima a scuola e poi sul territorio.

Questa fase è stata anche l’occasione per chiedere ai partecipanti di scegliere un’opera che sarebbe diventata oggetto di confronto e di riflessione durante l’anno scolastico.

La seconda fase, progettuale e pratica, è stata condotta dalle professoresse Marinella Conti, Sofia Crippa, Anna Panzeri e Felicia Samale: studenti e studentesse sono stati invitati a offrire dell’opera selezionata la loro personale interpretazione visiva utilizzando vari supporti e tecniche.

Al frutto di questa personale interpretazione è dedicata la mostra Futuro Antico visitabile presso il Museo d’Arte Sacra di Mandello del Lario (piazza Giovanni XXIII, 8) dal 2 marzo al 27 aprile 2025 durante gli orari di apertura del museo (domenica 14.30-17.30).