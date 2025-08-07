I concerti del mese di agosto del Festival Tra Lago e Monti

Quattro appuntamenti consecutivi dall’11 al 14, poi tre dal 17 al 19

Si finisce il mese con le performance del 21 e del 25

VARENNA – Il mese di agosto all’insegna del Festival di musica “Tra Lago e Monti” si è aperto con uno straordinario successo a Villa Cipressi. Martedì 5 agosto un pubblico numeroso e appassionato ha raggiunto Varenna per la serata dedicata a Duke Ellington, protagonisti il Cuartet (formato da Roberto Porroni alla chitarra, Adalberto Ferrari a clarinetto e C melody, Marija Drincic al violoncello e Marco Ricci al contrabbasso), insieme alla batteria di Tommy Bradascio.

Il programma della rassegna – diretta dal Maestro Roberto Porroni con il sostegno e il contributo di Confcommercio Lecco, Deutsche Bank, Confartigianato Imprese Lecco, Fondo Sostegno delle Arti dal Vivo (Fondazione Comunitaria del Lecchese, Acinque, Larioreti Holding e Silea), Camera di Commercio di Como-Lecco, Valle Spluga, Ciresa Formaggi e By Carpel, oltre che il supporto dei Comuni di Lecco, Barzio, Bellano, Cremeno, Cassina, Dervio e Varenna, delle Pro Loco di Dervio e Vendrogno, del Monastero del Carmelo di Concenedo e delle Parrocchie di Barzio, Maggio, Moggio, Cremeno, Vendrogno e Varenna – proseguirà, come già annunciato, con due eventi in calendario l’8 e il 9 agosto: venerdì 8 agosto, alle 21.15 a Varenna, nella chiesa di Santa Marta, è in calendario “Atmosfere francesi (e non solo)” con Luca Stocco (oboe) e Elena Piva (arpa), mentre sabato 9 agosto a Barzio l’Ensemble Variabile (soprano Annamaria Dell’Oste, clarinetto Claudio Mansutti, pianoforte Federica Repini) si esibirà presso la Chiesa Sant’Alessandro con inizio alle ore 21.

A seguire sono previsti 4 giorni consecutivi di concerti. Lunedì 11 agosto a Maggio, Area Corti, alle ore 20.30 è in programma “Il sogno americano: da George Gershwin a Cole Porter e Harold Arlen” con Marcella Schiavelli al violoncello e Roberto Porroni alla chitarra. Un singolare abbinamento per rileggere le musiche americane con un tocco di danza grazie al ballerino di tip tap Luca Spadaro. Martedì 12 agosto, a Vendrogno, presso la Chiesa della Madonnina, con inizio alle ore 21, spazio a “Would you keep a secret?” con Tabea Debus (flauto dolce) e Samuele Telari (fisarmonica) per un altro abbinamento sonoro inedito tra due strumenti lontani nel tempo ma capaci di sorprendere con la loro unione timbrica. Mercoledì 13 agosto, nella Chiesa di Sant’Alessandro a Barzio, alle ore 21 il flauto di Massimo Mercelli e l’arpa di Nicoletta Sanzin proporranno il concerto “Magie sonore nel tempo per flauto e arpa” spaziando da Bach a Nino Rota, passando per Rossini, Chopin e Michael Nyman. La quattro giorni ininterrotta di musica… si concluderà giovedì 14 agosto a Cremeno, nella Chiesa di San Giorgio, con inizio alle ore 20.30: Flashbach Duo (Keiko Yoshida al violino e Giovanni Crola al flauto) e String Fields Duo (Francesca Virgilio all’arpa e Matteo Canali alla chitarra elettrica) saranno protagonisti di una performance dal titolo “Abbinamenti sonori particolari”.

Dopo la pausa per Ferragosto, si riparte con un grande classico, ovvero il concerto al crepuscolo in calendario domenica 17 agosto a Concenedo alla Madonna del Carmelo dalle ore 18.30, primo di un altro trittico di concerti consecutivi. L’Ensemble Duomo (Roberto Porroni, chitarra; Letizia Spaggiari, flauto; Yoko Morimyo, violino; Antonio Leofreddi, viola; Marcella Schiavelli, violoncello) proporrà “Danze spagnole dal ‘600 al ‘900”. Una offerta articolata di musica di calda matrice iberica nell’elaborazione del maestro Porroni. Lunedì 18 agosto la piazza comunale di Cassina ospiterà alle ore 20.30 l’Alma Saxophone Quartet (Simone Bellagamba saxofono soprano, Andrea Piccione saxofono contralto, Davide Lucente saxofono tenore, Andrea Leonardi saxofono baritono) per il concerto “Alma likes to be in America”; in caso di cattivo tempo il concerto si terrà presso la Chiesa di San Giovanni. Martedì 19 agosto invece a Maggio, nella Chiesa della Natività di Maria, dalle ore 20.30 si esibirà lo straordinario duo pianistico austriaco Piano Due Kalabova&Gugg, formato da Tereza Gugg-Kalabova e Johannes Gugg. che proporrà note di Schubert e Stravinski; la serata è organizzata con il contributo del Forum Austriaco di Cultura e The NewAustrian Sound of Music.

Gli ultimi due concerti di agosto (prima della conclusione prevista il 14 settembre a Varenna a Villa Cipressi con l’Ensemble Duomo e “Le grandi musiche per la tv: Morricone, Rota, Ortolani”; ndr) sono in programma il 21 e il 25. Giovedì 21 agosto a Corenno Plinio (Palcoscenico sul lago) alle ore 21 spazio a un concerto ormai tradizionale che propone la suggestiva e unica fusione delle timbriche del saxofono e della chitarra. Protagonisti del concerto “Two worlds” saranno Jacopo Taddei al saxofono e Roberto Porroni alla chitarra. Infine lunedì 25 agosto a Moggio, nella Chiesa San Francesco, dalle ore 20.30, appuntamento con “Vie della musica”, con Pier Filippo Barbano al flauto e Susanna Signorini e Roberto Porroni alla chitarra, cper un viaggio musicale dal Barocco al Novecento.

