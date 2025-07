Il Bellano Festival celebra 21 anni tra lirica e grandi emozioni

Due serate di grande lirica ai Giardini Eliporto

Gran Galà con giovani talenti internazionali e prima rappresentazione a Bellano della Turandot di Puccini

BELLANO – Ventun’anni di musica, passione e prestigio: il Bellano Festival si conferma protagonista indiscusso dell’estate lariana con due serate dedicate all’eccellenza della lirica. Sotto la direzione artistica del Maestro Roberto Gianola, la rassegna rinnova il suo ruolo di punto di riferimento nel panorama musicale nazionale, portando sul Lago di Como eventi di alto profilo e respiro internazionale.

Sabato 2 agosto, alle ore 21, i Giardini Eliporto ospiteranno il suggestivo Gran Galà, appuntamento clou del Bellano Festival. I riflettori si accenderanno sui finalisti della IX edizione del Concorso Internazionale di Canto Lirico “Bellano Paese degli Artisti”.

Dopo le selezioni in programma dal 30 luglio all’1 agosto, i migliori talenti si esibiranno in un emozionante concerto finale, accompagnati dalla Lake Como Philharmonic Orchestra diretta dal Maestro Roberto Gianola. Una serata imperdibile che regalerà al pubblico le arie più celebri del repertorio lirico internazionale, interpretate da voci promettenti provenienti da tutto il mondo.

Sabato 9 agosto, alle ore 21, i Giardini Eliporto di Bellano ospiteranno, per la prima volta, la messa in scena di Turandot di Giacomo Puccini, una delle opere più amate e maestose del repertorio lirico. Un cast internazionale darà voce e volto ai personaggi di questa leggendaria storia d’amore e mistero, regalando al pubblico un’esperienza artistica di grande intensità e fascino.

Il Cast

CALAF – Vitaly Kovalchuk

TURANDOT – Brigitte Tornay

LIU – Hiroko Morita

ALTOUM – Carlo Enrico Confalonieri

TIMUR – Alberto Bianchi Lanzoni

PING – Allan Rizzetti

PONG – Enrico Iviglia

PANG – Eder Guevara

La regia è firmata da Elena D’Angelo, con scenografie e costumi a cura di Grandi Spettacoli. L’esecuzione musicale è affidata alla Lake Como Philharmonic Orchestra, diretta dal Maestro Roberto Gianola.

Entrambi gli appuntamenti si terranno nella suggestiva cornice dei Giardini Eliporto di Bellano, affacciati sul Lago di Como. In caso di maltempo, gli spettacoli saranno spostati al Palasole, in via T. Grossi.

I biglietti per il Gran Galà (posto unico 10 euro) e per Turandot di G. Puccini (posto unico 15 euro) sono disponibili online su www.midaticket.it oppure in prevendita presso l’Infopoint di Bellano, in via Vittorio Veneto 23.

Per informazioni: infopoint@comune.bellano.lc.it / +39 0341 1570370