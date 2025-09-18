Il Bello dell’Orrido torna a Bellano. Quattro incontri tra cultura, pensiero e paesaggio

Una rassegna di incontri curata da Armando Besio

In apertura, Andrea Vitali sarà ospite dell’incontro previsto per il 27 settembre

BELLANO – Dopo la pausa estiva, la rassegna Il bello dell’Orrido, promossa dal Comune di Bellano, recentemente riconosciuto come Città che legge per il triennio 2024-2026, riparte con quattro nuovi appuntamenti mensili, intrecciandosi con il percorso culturale del progetto BAC Bellano Arte Cultura.

Da settembre a fine anno, tornano al cinema di Bellano le interviste di Armando Besio, ideatore e curatore della rassegna sin dalla prima edizione del 2019, con quattro nuovi incontri legati dal fil rouge “Intelligenze naturali”, un invito a riflettere criticamente sulla contrapposizione tra umano e artificiale.

Il primo appuntamento è in programma sabato 27 settembre con Andrea Vitali, che salirà sul palco in veste di “ospite di casa”: conosce Bellano nel profondo e continua a raccontarlo con uno sguardo sempre sorprendente.

L’incontro, intitolato “I migliori libri della nostra vita”, sarà un dialogo appassionato su titoli, letture e autori che hanno segnato la formazione di entrambi gli interlocutori. “Vitali, medico bellanese e autore di romanzi di grande successo tradotti in numerose lingue, è una delle voci più amate della narrativa italiana contemporanea” spiegano gli organizzatori.

L’appuntamento rientra nel programma del XVII Festival Nazionale de “I Borghi più belli d’Italia”, che Bellano ospiterà dal 26 al 28 settembre, in collaborazione con l’Associazione I Borghi più belli d’Italia e Regione Lombardia.

Sabato 25 ottobre sarà ospite Simone Pieranni, giornalista, sinologo e profondo conoscitore della Cina contemporanea, dove ha vissuto a lungo. L’incontro, intitolato “2100. L’Asia, laboratorio del futuro”, offrirà spunti e chiavi di lettura per comprendere le trasformazioni in atto nel continente asiatico e il loro impatto anche sull’Occidente.

Al centro della riflessione il suo ultimo saggio, “2100. Come sarà l’Asia, come saremo noi” (Mondadori, 2024), un’analisi approfondita tra conflitti sociali e politici, innovazioni tecnologiche e nuove tendenze culturali. Finalista all’ultima edizione del Premio Strega per la Saggistica, Pieranni lavora oggi a Chora Media, dopo aver guidato la redazione esteri del quotidiano “il manifesto”. È inoltre fondatore di China Files, agenzia editoriale specializzata in reportage e analisi su Cina e Asia, in collaborazione con numerosi media italiani.

Nel mese di novembre, l’appuntamento è per venerdì 22 con Alessandra Quarto, architetto e direttrice del Museo Poldi Pezzoli di Milano dal 2023. “Forte di una formazione di eccellenza e di incarichi ai vertici di istituzioni come il Polo Museale Napoletano e la Pinacoteca di Brera, Quarto si distingue per un approccio che unisce rigore scientifico e creatività, rendendo gli allestimenti museali vivaci, accessibili e coinvolgenti” sottolineano gli organizzatori.

Inserita da Forbes Italia tra le 100 donne di successo del 2024, sarà protagonista dell’incontro “L’arte di dirigere un museo”, un viaggio nella gestione museale tra responsabilità culturale e visione strategica. Un’occasione per riflettere sul ruolo contemporaneo del museo come spazio di confronto, inclusione e innovazione.

La rassegna si chiude sabato 13 dicembre con l’incontro “Il mondo in una stanza. A casa di Emily Dickinson”, in cui Benedetta Centovalli, agente letteraria, docente ed editor tra le più autorevoli studiose della narrativa contemporanea, guiderà alla scoperta della vita e dell’opera della celebre poetessa americana.

Al centro dell’incontro il volume “Nella stanza di Emily”, pubblicato da Mattioli nel 2020 e recentemente riedito in versione ampliata da La Tartaruga: un racconto intimo e affascinante che si sviluppa come una visita privata tra gli spazi domestici della Dickinson, svelandone l’universo interiore attraverso i luoghi che le furono più cari.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. A fine evento, gli autori saranno disponibili per il firmacopie.