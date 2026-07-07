Il MUU di Vendrogno festeggia 18 anni con una giornata di eventi e una mostra

L’evento rappresenta anche l’occasione per inaugurare la nuova mostra “Monte Muggio. Una montagna di sport”, esposizione che resterà aperta dall’11 luglio al 18 ottobre 2026 e che si inserisce nel progetto del Sistema Museale della Provincia di Lecco “Conosciamo”, promosso in collegamento con le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina.

La nuova esposizione accompagnerà i visitatori in un viaggio tra oggetti, fotografie e testimonianze, raccontando l’evoluzione delle attività sportive sul Monte Muggio e più in generale in Muggiasca. L’allestimento metterà in luce il profondo legame tra montagna, comunità e sport, ripercorrendo le tradizioni del passato fino ad arrivare alle esperienze contemporanee.

L’inaugurazione ufficiale della mostra è in programma sabato 11 luglio alle ore 18 presso il MUU, con ingresso libero.

Il programma della giornata

Le celebrazioni per il diciottesimo anniversario del museo inizieranno alle 14.30 con i cammini organizzati dai Custodi del Patrimonio di Bellano, che accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle chiese di San Lorenzo, Sant’Antonio e del Santuario della Madonna della Neve. Per partecipare è richiesta l’iscrizione scrivendo all’indirizzo custodipatrimoniobellano@gmail.com.

Alle 15.30 spazio ai più giovani con le attività multisportive per bambini e ragazzi, organizzate in collaborazione con il CSI Lecco. Le iscrizioni sono possibili contattando il numero 333 382 3413.

Alle 16 sarà invece proposto un laboratorio di naturopatia per adulti, curato dalla naturopata Maura, dedicato agli antichi saperi, alla consapevolezza e alle piante officinali che accompagnano il benessere. Per partecipare è richiesto di portare un tappetino da palestra.

Alle 18, come anticipato, si terrà l’inaugurazione della mostra “Monte Muggio. Una montagna di sport”. Tutte le attività della giornata saranno gratuite con punto di ritrovo presso il MUU, in via Roma 12 a Vendrogno.

La giornata si concluderà alle 19.30 con una cena in compagnia, organizzata nell’area manifestazioni oppure, in caso di maltempo, presso il Salone Sant’Antonio. Per partecipare è necessario prenotare entro giovedì 9 luglio rivolgendosi all’InfoPoint Bellano, scrivendo a infopoint@comune.bellano.lc.it oppure telefonando al numero 0341 1570370. Il contributo richiesto è di 20 euro.

Un museo che racconta il territorio

Con il suo diciottesimo anniversario, il MUU – Museo del Latte e della Storia della Muggiasca conferma il proprio ruolo di punto di riferimento per la valorizzazione della cultura, delle tradizioni e della memoria del territorio.

La nuova mostra dedicata al Monte Muggio, inserita nel percorso del progetto “Conosciamo” promosso dal Sistema Museale della Provincia di Lecco e collegato alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina, rappresenta un’ulteriore occasione per riscoprire il forte rapporto che lega la montagna alla vita della comunità, attraverso la storia dello sport, del turismo e delle attività che hanno caratterizzato la Muggiasca nel corso del tempo.