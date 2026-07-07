Il MUU di Vendrogno festeggia 18 anni con una giornata di eventi e una mostra

Sabato 11 luglio il Museo del Latte e della Storia della Muggiasca celebra il suo diciottesimo compleanno
Cammini, laboratori, attività per bambini, una cena in compagnia e l’inaugurazione della mostra “Monte Muggio. Una montagna di sport”
BELLANO – Una giornata di festa, cultura, sport e tradizioni per celebrare un traguardo importante. Sabato 11 luglio il MUU – Museo del Latte e della Storia della Muggiasca di Vendrogno festeggerà il suo 18° compleanno, proponendo un ricco calendario di iniziative rivolte a bambini, ragazzi, famiglie e adulti, con numerose attività gratuite e un appuntamento speciale dedicato alla storia dello sport sul Monte Muggio.
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